El sorprendente auge de la fusión entre vino y cerveza

En un mundo que busca cada vez más alternativas saludables, el vino argentino comienza a transformarse. La nueva tendencia de productos con baja y nula graduación alcohólica promete atraer a un público más consciente de su bienestar.

El Surgir de la Generación NO&LOW

El vino, una de las bebidas emblemáticas del país, está dando un giro hacia opciones más ligeras. Al igual que la cerveza, que ya ha penetrado este mercado con éxito, los vinos empiezan a adaptarse a las demandas de una audiencia que prioriza un estilo de vida más saludable. Las opciones de vinos de baja graduación alcohólica y sin alcohol están comenzando a aparecer en las góndolas, proponiendo una nueva forma de disfrutar esta bebida nacional.

¿Qué significa NO&LOW?

La categoría NO&LOW se refiere a vinos con niveles de alcohol reducidos, donde el vino sin alcohol tiene menos del 0,5% de graduación. Por otro lado, los vinos clasificados como «low» poseen diferentes niveles de alcohol, pero generalmente son más ligeros, ofreciendo una experiencia más saludable sin sacrificar el sabor.

Un Cambio Necesario ante la Caída del Consumo

La industria vitivinícola enfrenta una disminución del 22,6% en el consumo de vino en los últimos cinco años, según datos del Instituto Nacional Vitivinícola. Esto ha llevado a las bodegas a explorar nuevas categorías como una forma de revitalizar el mercado, especialmente en un contexto donde el 2% del consumo de cervezas es sin alcohol y el consumo se desplaza hacia sidras y aperitivos.

Las Preferencias del Consumidor

Las recientes legislaciones, como la nueva ley de alcohol cero de la provincia de Buenos Aires, junto con un cambio en la percepción de la salud, han influido en un consumidor más consciente. La pandemia dejó a muchos buscando mejorar su bienestar, lo que ha llevado a la creación de nuevas alternativas de consumo más responsables.

Éxito de la Cerveza Sin Alcohol

Las cervezas sin alcohol están viendo un crecimiento notable, con un aumento de cuatro veces en su penetración en solo cuatro años. Esta categoría ha demostrado ser capaz de atraer a un público que busca opciones más saludables, lo cual también plantea un desafío para la industria del vino, que ahora debe hacer lo mismo.

Estrategias Innovadoras de las Bodegas

Las bodegas están respondiendo a esta demanda con una variedad de iniciativas de marketing y comunicación. Se están explorando nuevos perfiles de consumidores y estrategias para educar sobre los beneficios de optar por vinos sin alcohol. Los precios de estos productos varían, pero cada vez es más común encontrar opciones que se adaptan a diferentes presupuestos.

Novedades en el Mercado

Desde propuestas livianas como el Santa Julia Tardío hasta líneas completamente cero como San Huberto, la oferta está en constante expansión. Quitar el alcohol no solo es una cuestión de salud; es una forma de ofrecer más opciones de consumo a los aficionados al vino.

El Rol del Sommelier ante el Cambio

Los sommeliers advierten que, aunque estos vinos no siempre logran el mismo equilibrio y cuerpo que sus contrapartes alcohólicas, tienen sus propias cualidades únicas. La clave durante la degustación es reconocer que, aunque menos potentes, pueden ofrecer experiencias placenteras en pareja con diferentes platos.

Un Futuro Prometedor

A medida que la industria del vino se adapta a estas nuevas tendencias, las bodegas reconocen que el NO&LOW ya no es solo una moda pasajera. Con la postura de adaptarse a las demandas del consumidor, se espera que esta categoría se establezca cada vez más en el mercado argentino, brindando una nueva dimensión a la experiencia del vino y atrayendo a nuevas generaciones de consumidores.