Caos en Aeropuertos: La Congelación de Fondos del DHS Provoca el Shutdown más Largo de la Historia

La inestabilidad en los aeropuertos de EE. UU. se intensifica ante la prolongada suspensión de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se ha convertido en la más extensa en la historia del país.

Los aeropuertos han emitido alertas para que los pasajeros lleguen con varias horas de anticipación debido a las largas filas y tiempos de espera en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Un Cierre sin Solución a la Vista

Los intentos del Congreso y del presidente Donald Trump de asignar fondos al DHS, o directamente a la TSA, han fracasado ante la intransigencia en torno a reformas en las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Impacto en el Personal de la TSA

El DHS, que representa el 9.4% de la plantilla federal, con 193,867 empleados, reporta que más de 480 trabajadores de la TSA han abandonado sus puestos desde que se inició el cierre.

Esperanza de Pago para los Empleados

Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca, expresó que el regreso de los empleados dependerá de cómo se gestionen sus pagos. “La TSA necesita el apoyo de ICE. Estaremos presentes mientras lo requieran,” afirmó en un programa de CBS.

Homan añadió que confía en que los oficiales de la TSA recibirán su pago en los próximos días, subrayando la difícil situación que atraviesan: “No pueden alimentar a sus familias ni pagar el alquiler.”

Decisiones Ejecutivas en Medio del Caos

Trump firmó una orden para restaurar los salarios a los empleados de la TSA, quienes ya han perdido dos pagos; sin embargo, aún queda por aclarar la procedencia de los fondos y su legalidad.

El memorando presidencial instruye al secretario del DHS a activar fondos asociados a operaciones de la TSA para cubrir los salarios y beneficios correspondientes.

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En otros temas, el conflicto con Irán continúa, generando divisiones entre los asistentes al último Conservative Political Action Conference (CPAC). Las posturas muestran un claro enfrentamiento generacional respecto a las acciones militares y su impacto en la política estadounidense.

Además, la tasa de abortos en EE. UU. se mantiene, desafiando las restricciones de algunos estados, principalmente gracias a la agenda de la telemedicina y la movilidad entre estados.