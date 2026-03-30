Proyección del IPC del INDEC: ¿Cuál será su nuevo valor?

La inflación de marzo se proyecta con un incremento significativo respecto a febrero, superando el 3%. Las causas son diversas, pero los precios del petróleo y los alimentos están en el centro de la tormenta.

Las proyecciones de consultoras privadas indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría registrar un aumento de entre el 3% y el 3.2% en marzo. Esta cifra, de confirmarse, sería superior al 2.9% observado por el INDEC en febrero.

Uno de los principales impulsores de la inflación es el aumento en el precio de los combustibles. Con subas de hasta el 4% promedio por semana, los efectos de la guerra en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz han hecho eco en los precios del crudo.

Presión sobre el Mercado Alimentario

El sector de alimentos y bebidas también enfrenta aumentos significativos, especialmente en la primera quincena de marzo. La carne vacuna ha sido el principal factor en este aumento, aunque se ha observado una desaceleración en la segunda mitad del mes.

Influencia de los Precios Regulados y el Ciclo Escolar

Los precios regulados, que incluyen tarifas de servicios públicos y transporte, también impactarán los datos de marzo. Además, el inicio del ciclo escolar históricamente eleva los precios en esta época del año, generando un efecto estacional que no puede ser ignorado.

Hasta la tercera semana de marzo, el IPC de la Fundación Libertad y Progreso registraba una variación del 2.8%, mientras que Analytica pronostica una suba del 3% en el nivel general de precios. Por su parte, EconViews reportó un acumulado del 3.5% en su monitoreo de la canasta de alimentos y bebidas, que incluye datos de la última semana de febrero.

Es importante destacar que el IPC lleva 10 meses consecutivos sin desaceleración, y no se anticipa un cambio en esta tendencia cuando el INDEC publique los datos oficiales en los próximos días.

Datos Clave: ¿Cuándo se Publicará el IPC de Marzo?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el IPC correspondiente a marzo el próximo martes 14 de abril a las 16:00. A continuación, algunas fechas para el resto de 2026:

Fechas de Publicación del IPC 2026

IPC de abril: jueves 14 de mayo

IPC de mayo: jueves 11 de junio

IPC de junio: martes 14 de julio

IPC de julio: jueves 13 de agosto

IPC de agosto: jueves 10 de septiembre

IPC de septiembre: martes 13 de octubre

IPC de octubre: jueves 12 de noviembre

IPC de noviembre: martes 15 de diciembre

IPC de diciembre: jueves 14 de enero de 2027

IPC de enero 2027: viernes 12 de febrero de 2027

Evolución del IPC en 2026

Hasta la fecha, las variaciones mensuales del IPC oficializadas por el INDEC durante 2026 son las siguientes:

Enero: 2.9%

Febrero: 2.9%

Marzo:

Abril:

Mayo:

Junio:

Julio:

Agosto:

Septiembre:

Octubre:

Noviembre:

Diciembre:

El acumulado anual hasta ahora alcanza el 5.9%, con un índice interanual que se encuentra en:

Enero: 32.4%

Febrero: 33.1%

Marzo:

Abril:

Mayo:

Junio:

Julio:

Agosto:

Septiembre:

Octubre:

Noviembre:

Diciembre: