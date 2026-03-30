Docentes describen al tirador de Santa Fe como un buen alumno sin problemas de conducta

Una conmoción intensa recorre San Cristóbal, tras el trágico asesinato de un alumno en la Escuela N° 40 Mariano Moreno. El secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz, se pronunció en medio de la dolorosa noticia que ha dejado a la comunidad en duelo.

Detalles del Suceso

En una entrevista reciente, Muñoz reveló que el atacante, un joven de entre 15 y 16 años, ha sido identificado. La noticia ha causado un impacto profundo en la comunidad educativa. «Hablamos con docentes que describen al agresor como un buen estudiante, sin antecedentes de problemas de conducta», afirmó el funcionario, lo que añade más angustia a la tragedia.

La Respuesta de las Autoridades

El secretario también anunció que el municipio decretará asueto y duelo, suspendiendo todas las actividades municipales programadas para la semana. «La ciudad está sumida en una profunda conmoción. Estamos escuchando el silencio y el respeto hacia las víctimas», expresó Muñoz.

Un Ecosistema Escolar Afectado

La tragedia ha generado un ambiente de luto absoluto. Al ser un hecho sin precedentes en la comunidad, las palabras de Muñoz manifiestan la tristeza y preocupación de todos los habitantes de San Cristóbal.

La noticia sigue en desarrollo.