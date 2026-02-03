Aumento del 400% en instalaciones de baterías domésticas tras subsidio federal; O’Brien defiende la independencia de los Liberales

El último informe de la Comisión de Productividad revela un alarmante incremento en la población carcelaria de Australia, alcanzando su nivel más alto en ocho años, con un impacto desproporcionado en las comunidades indígenas.

Población Prisional en Números Récord

El número de personas encarceladas en Australia ha crecido un 5.9% durante 2024-2025, alcanzando un promedio diario de 45,526 prisioneros, lo cual representa la cifra más alta en casi una década. Este aumento se acompaña de un aumento en los gastos operativos, que alcanzan los $5.43 mil millones, un 49.3% más que hace diez años.

Desenlace Mortal en las Cárceles

La preocupación crece con los 26 fallecimientos por causas «no naturales» registrados en prisiones, incluidos suicidios y sobredosis, un hecho que ha llamado la atención por ser el número más alto en cinco años. Más del 38% de estos fallecidos eran indígenas, un problema que subraya la necesidad de reformas urgentes en el sistema de justicia.

Muertes en Custodia Policial

La cifra de 22 muertes en custodia policial, aunque inferior a los 41 del año anterior, sigue siendo preocupante. De estas, seis víctimas eran indígenas. Estos datos sugieren la existencia de claros problemas estructurales dentro del sistema que requieren atención inmediata.

Reacciones y Soluciones Propuestas

Las comunidades indígenas y los defensores de derechos humanos han solicitado reformas significativas, enfocándose en medidas que aborden las causas de fondo del encarcelamiento y fomenten un cambio en la política penal. La necesidad de una mayor inversión en programas preventivos y de rehabilitación se posiciona como una prioridad.