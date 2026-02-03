Rawson Suprime Ingresos Brutos y Tasa de Seguridad e Higiene para Monotributistas

El gobierno municipal busca simplificar la tributación de pequeños emprendedores mediante una nueva propuesta que promete reducir los impuestos y facilitar el cumplimiento fiscal a partir de marzo.

La Municipalidad de Rawson ha dado un paso significativo al presentar un proyecto de ordenanza que propone la eliminación de Ingresos Brutos, la Tasa de Seguridad e Higiene y el derecho de habilitación comercial para los monotributistas. Esta iniciativa, que será discutida pronto en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, tiene como objetivo simplificar el panorama fiscal y disminuir la carga tributaria.

Nueva Estructura Fiscal para Monotributistas

La propuesta establece un Régimen Simplificado Tributario que fusiona diversos impuestos municipales relacionados con actividades económicas en una única cuota mensual fija. Este cambio eliminará la necesidad de presentaciones de declaraciones juradas de Ingresos Brutos y otras tasas, permitiendo que las obligaciones tributarias se ajusten automáticamente según la categoría del Monotributo. En algunos casos, esto podría significar una reducción de hasta el 50% en la carga tributaria.

Inicio de la Implementación

La nueva normativa comenzará a implementarse en marzo, durante el cual los contribuyentes deberán presentar la declaración jurada anual del ejercicio fiscal 2025. A partir de abril, la cuota fija mensual se aplicará de manera total, haciendo que el proceso de cumplimiento fiscal sea mucho más sencillo.

Un Cambio Profundo y Gradual

Las autoridades municipales han indicado que esta es solo la primera fase de una reforma tributaria más amplia. Aunque inicialmente está dirigida a los monotributistas, se anticipa una segunda etapa que incluirá a los responsables inscriptos, con el objetivo de consolidar un sistema más accesible y predecible para los comerciantes y prestadores de servicios en la ciudad.

Excepciones al Régimen

El proyecto también prevé ciertas excepciones. Los monotributistas que trabajen exclusivamente para el Estado, ya sea a nivel municipal o provincial, quedarán exentos del pago de estos nuevos tributos, siempre que puedan demostrar su situación contractual y no realicen actividades comerciales adicionales.

Apoyo Institucional y Justificación de la Medida

Durante la presentación del proyecto, el intendente Damián Biss, junto a otros funcionarios, resaltó la importancia de esta reforma en el actual contexto económico. Según Biss, el objetivo principal es aliviar la carga fiscal sobre los contribuyentes responsables y establecer un sistema más claro y accesible. En sus palabras, “ahora habrá un solo concepto unificado con una significativa reducción impositiva”.

Hacia un Sistema Tributario Más Claro

La secretaria de Hacienda, Macarena Flamarique, explicó que esta reforma pretende ordenar el sistema tributario municipal, unificando las principales tasas que afectan a los monotributistas. Cada contribuyente tendrá su deuda determinada directamente por el Municipio según su categoría, con un enfoque progresivo en la cuota fija, ajustada de acuerdo con la naturaleza de su actividad empresarial.

La Cámara de Comercio Celebra la Iniciativa

Aldo Locardi, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, celebró esta propuesta como una respuesta directa a las necesidades del sector comercial. En un escenario económico complicado, esta reforma se presenta como un avance hacia la simplificación de trámites y la promoción del desarrollo económico en la ciudad.