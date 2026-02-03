Tapi obtiene más de USD 60M para impulsar su expansión

La fintech argentina Tapi ha dado un paso gigante al conseguir una inyección de capital de 27 millones de dólares, elevando su recaudación total a más de 60 millones desde su inicio en 2022. Con su ambición ya trazada, la compañía apunta a convertirse en un referente en la red de pagos de la región.

La fintech Tapi, especializada en pagos y cobros digitales, acaba de cerrar una ronda de inversión de 27 millones de dólares, alcanzando una cifra total de más de 60 millones de dólares desde su fundación en 2022. La operación fue liderada por Kaszek, uno de los fondos de capital de riesgo más importantes de la región, y recibió el apoyo de Endeavor Catalyst y Latitud.

En menos de tres años, Tapi ha construido una robusta red que cuenta con más de 20.000 empresas y 70.000 puntos de cobro. Esto permite a sus usuarios realizar pagos de servicios básicos como agua, luz y gas, así como retiros de efectivo en diferentes establecimientos.

Un Crecimiento Acelerado y Modelo Sólido

La fintech ya procesa más de 250 millones de transacciones al año, que equivalen a unos 6.000 millones de dólares. Su infraestructura conecta bancos, fintechs y proveedores de servicios, haciendo más eficiente el sistema de pagos.

En un giro sorprendente, en menos de 18 meses, la compañía ha multiplicado por diez su facturación, alcanzando un estado de rentabilidad. Tomás Mindlin, CEO y cofundador, afirmó que esta nueva ronda de capital valida su crecimiento y permitirá reforzar sus tecnologías y consolidar su liderazgo regional.

Expansión hacia Nuevos Horizontes

Con un interés particular en México, un mercado que aún depende en gran medida del efectivo, Tapi se posiciona para aprovechar el potencial de crecimiento. Más del 80% de las transacciones se realizan en efectivo, y más de 30.000 empresas aún cobran de manera manual.

La adquisición de Arcus, anteriormente parte de Mastercard, ha ampliado su red de efectivo, permitiendo que Tapi ofrezca servicios a través de cadenas reconocidas como OXXO y 7-Eleven. Esta integración no solo fortalece su estrategia, sino que también impulsa la digitalización en un entorno con alta dependencia del efectivo.

Desarrollo Local y Perspectivas Regionales

Aunque México representa un gran foco de atención, Argentina sigue siendo clave para Tapi. La mayor parte de su equipo se encuentra allí, trabajando en el desarrollo de soluciones locales como la integración en la app de YPF, que ha llevado la red de pagos a millones de usuarios.

La fintech planea seguir apostando por el talento argentino mientras fortalece su presencia regional, incluyendo productos que integren transferencias, efectivo, tarjetas y canales digitales en una única plataforma. Su visión es consolidarse como la infraestructura de pagos más robusta de América Latina.