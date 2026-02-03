Juez valida firmas en contrato que cambió el rumbo de un negocio de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ve envuelta en una controversia que involucra a sus principales dirigentes, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, quienes habrían intentado desvincularse de un contrato clave para la organización de partidos amistosos de la selección nacional.

El Contrato Sospechoso

En mayo de 2021, World Eleven Inc., dirigida por Guillermo Tofoni, firmó un acuerdo con la AFA para gestionar los partidos amistosos de la selección. Sin embargo, tras el triunfo de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, los directivos de la AFA pusieron en marcha un plan para tomar el control completo de este lucrativo negocio.

Desplazamiento de Tofoni

Para lograr su objetivo, Tapia y Toviggino debieron apartar a Tofoni. Este último, beneficiado por un contrato válido hasta el año 2030, vio cómo la AFA comenzaba a incumplir el acuerdo poco después de su firma. En marzo de 2023, Tofoni presentó una denuncia por presunta defraudación, sumando cargos por la elusión de un contrato celebrado de manera legal.

Las Firmas en Debate

Ambos dirigentes desconocieron sus firmas en el contrato, argumentando que nunca habían aprobado el acuerdo. Sin embargo, la falta de un escribano en la firma inicial no pareció ser un obstáculo. En diciembre de 2025, un informe pericial determinó que las firmas sí pertenecían a Tapia y Toviggino, complicando aún más la situación.

Reclamos sobre el Proceso Contractual

La AFA intentó argumentar que el contrato era nulo por no contar con la aprobación del Comité Ejecutivo. No obstante, documentos internos evidenciaron que existía un aval técnico al acuerdo, lo que contradice sus alegaciones posteriores.

Presuntos Delitos y Respuestas Judiciales

Además de la denuncia de defraudación, Tofoni sospechaba que las firmas en el contrato habían sido falsificadas, lo que podría implicar a otras personas en un delito serio. En abril de 2023, sus denuncias de lavado de activos fueron desestimadas por la Justicia Federal, al considerar que se trataba más de un tema de incumplimiento contractual.

Conexiones y Subcontrataciones

Un aspecto polémico del caso es la exigencia de la AFA de que Tofoni subcontratara a una empresa vinculada a la novia de Toviggino, creando una red de influencias que podría comprometer aún más a los dirigentes. Esta estrategia generó preocupaciones sobre la legitimidad de las decisiones tomadas en el manejo de los contratos.

La Empresa Implicada: Wicca SAS

Wicca SAS, creada en 2019 y ligada a personas cercanas a Toviggino, se encuentra en el centro de este escándalo. Desde su constitución, ha sido acusada de participar en maniobras obscuras relacionadas con la AFA, mostrando el estrecho vínculo entre ciertos directivos y el manejo de contratos.

La Red de Relaciones

La relación de Toviggino, su novia y diversos involucrados en el manejo financiero de la AFA resalta un entramado complejo que podría tener repercusiones legales y financieras. A medida que avanza la investigación, se espera que emerjan más detalles sobre las operaciones realizadas tras bambalinas.