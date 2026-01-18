Aumento en la Demanda de Comedores, Pero Presupuesto Desciende un 15,8%

Las dificultades económicas golpean con fuerza a las familias argentinas. Los merenderos y comedores comunitarios enfrentan una creciente demanda de asistencia mientras ven disminuir las donaciones.

Graciela Achabal, coordinadora de un merendero en Chaco, comparte una realidad desgarradora: “Terminamos 2025 a los ponchazos. Menos donaciones, más familias que necesitan ayuda”. Con el apoyo de organizaciones locales y donaciones particulares, este merendero atiende a 80 familias, incluyendo a 220 niños de entre 0 y 12 años. En enero, la situación se volvió crítica, ofreciendo solo merienda y cena una vez por semana debido a la falta de recursos.

Recursos Limitados y Urgencias

A pesar del panorama sombrío, Graciela destaca el aumento de familias que se acercan a solicitar ayuda, aunque deben restringir la atención a atender casos urgentes. “Tenemos un cupo limitado”, afirma, mientras menciona que están trabajando en la construcción de un espacio más cómodo para los niños. “Hicimos una feria para recolectar ropa gracias a donaciones de conocidos”, añade.

Aumento de la Demanda en Buenos Aires

La situación se repite en la organización Sal de la Tierra, ubicada en Buenos Aires. Según Leonardo Álvarez, su representante, “la ayuda del Gobierno dejó de llegar con el cambio de gestión, y la demanda ha aumentado un 100%”. Ante la escasez de recursos, la organización se encuentra limitada para ampliar su alcance, a pesar de atender a adultos mayores y familias de escasos recursos. “Recibimos 12 mil kilos de alimentos cada dos meses, comparado con los 18 mil kilos mensuales que solíamos tener”, explica Álvarez.

Inversión y Desigualdad Alimentaria

Según el Programa de Políticas Alimentarias, el Gobierno invirtió $79.700 millones en 2025 para comedores y merenderos. Sin embargo, esta cifra se reducirá a $67.104 millones en 2026, lo que representa una disminución del 15,8%. La inflación de los alimentos también preocupa: en diciembre, los precios aumentaron un 3,1%, y de 2024 a 2025, escalonaron un 32,2%.

Compromiso sin Compromisos Políticos

A pesar de la falta de apoyo, Álvarez y su equipo siguen trabajando sin ataduras políticas. “Hemos conversado con funcionarios que reconocen nuestro esfuerzo, pero la realidad es difícil”, comenta. La organización trabaja con un padrón que limita la asistencia, a pesar de que muchos solicitan ayuda. En el tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo alcanzó el 6,6%, una leve disminución respecto al año anterior, pero un claro aumento desde 2023.

Reclamos y Respuesta del Gobierno

Recientemente, la Justicia habilitó la feria judicial a raíz de un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) por la entrega de alimentos a 30 comedores comunitarios. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano respondió que estos reclamos están siendo utilizados con fines políticos para deslegitimar su gestión, reafirmando su compromiso con las políticas sociales.