Australia advierte sobre las preocupantes maniobras chinas cerca de Taiwán que podrían aumentar las tensiones regionales

El gobierno australiano ha mostrado su inquietud ante las recientes maniobras militares de China en las proximidades de Taiwán, generando tensiones en la región.

Una Alerta Internacional sobre la Estabilidad Regional

Australia ha manifestado su profunda preocupación por los ejercicios militares de gran envergadura realizados por el Ejército Popular de Liberación (EPL) en las cercanías de Taiwán. Esta inquietud fue comunicada a funcionarios chinos a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT), quien señala que estas simulaciones podrían desestabilizar aún más la región y potencialmente llevar a accidentes o escaladas de conflicto.

Desarrollo de los Ejercicios Militares

El EPL inició el lunes una extensa simulación de ataque sorpresivo, denominando la serie de ejercicios «Misión Justicia 2025». Según DFAT, estas actividades son «profundamente preocupantes y desestabilizadoras», incrementando las tensiones regionales.

Reacción de Australia

Australia ha expresado su firme oposición a cualquier acción que aumente el riesgo de accidentes o malentendidos. «Las diferencias deberían resolverse por medio del diálogo, no mediante la fuerza o la coerción», enfatizó DFAT, reiterando su compromiso con la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán.

Acciones del EPL y Respuesta de Taiwán

El martes, el EPL disparó 27 misiles desde la costa china hacia aguas cercanas a Taiwán, según informó el ministerio de defensa taiwanés, que también detectó la presencia de al menos 70 aviones de combate y varias embarcaciones navales chinas en la zona.

Incursiones en Zonas Marítimas Restringidas

Los misiles llegaron más cerca de Taiwán que en ejercicios previos, con algunos cayendo en la zona contigua de 24 millas náuticas. Además, se registró la presencia de 13 buques en estas aguas restringidas, lo que ha generado mayor preocupación entre las autoridades taiwanesas.

Contexto de las Maniobras Militares

Este ejercicio es el sexto gran operativo del EPL dirigido contra Taiwán desde 2022, en respuesta a eventos como la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi. En abril anterior, se llevó a cabo otra operación significativa llamada «Trueno del Estrecho-2025A».

Tensiones Internacionales

En un contexto más amplio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que no estaba preocupado por las maniobras chinas, afirmando tener una buena relación con el presidente Xi Jinping. Sin embargo, analistas advierten que estas acciones podrían estar preparándose para un eventual objetivo de anexión militar a Taiwán dentro de un horizonte previsto para 2027.