Ofrezco disculpas por mi error

Un camionero que sorprendió a muchos al realizar grafitis en un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi ha publicado un video en redes sociales donde pide disculpas y expresa su deseo de reparar el daño causado.

Gustavo, el protagonista del incidente, había sido grabado mientras pintaba sobre una pared de rocas el pasado viernes. En su reciente video, que rápidamente se volvió viral, comenzó reconociendo su acción: «Buenas tardes, mi nombre es Gustavo, soy el que hizo la pintada sobre la piedra y pido disculpas por el error que cometí».

Compromiso de Reparación

Desde la cabina de su camión, el camionero aprovechó para comunicar su voluntad de reparar el daño causado. «Ya llevo 30 años arriba de los camiones y tengo una conducta intachable», defendió, subrayando su labor como responsable y trabajador. Al concluir su mensaje, enfatizó que «todos cometemos errores y de ellos se aprende».

El Incidente Capturado

El vandalismo de Gustavo ocurrió en la zona del río Limay, donde un conductor lo filmó escribiendo en letras rojas «Ana» y «Gust» sobre las rocas. En el video, se puede escuchar la indignación del espectador, quien le preguntó: «¿Por qué haces eso? No se puede». La respuesta del camionero fue desafiante: «¿Te molesta a vos?» afirmando que había «dibujos por todos lados».

Escalofríos y Consecuencias

La tensión aumentó cuando el camionero, al advertir que su camioneta estaba siendo filmada, tomó una piedra como si fuera a amenazar al conductor. Sin embargo, este no se amedrentó y contraatacó con humor: «Mirá que te suelto el perro». Al final, Gustavo arrojó el aerosol al suelo y se acercó a su vehículo, aunque se sospecha que regresó para culminar su grafiti.

Responsabilidad Empresarial

La empresa a la que pertenece Gustavo fue identificada a través del logo visible en su camión, y ya ha confirmado que se hará cargo de la limpieza y reparación del daño al medio ambiente. Este hecho recuerda a un incidente similar ocurrido en Mendoza, donde turistas vandalizaron rocas en un atractivo turístico.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, se ha presentado una denuncia penal y se llevarán a cabo tareas de remediación ambiental en el lugar afectado, asegurando que la naturaleza recupere su estado original.