El trigo argentino alcanza récords y abre puertas a nuevos mercados

La histórica cosecha de trigo en Argentina, que alcanza cifras nunca antes vistas, augura un futuro prometedor para las exportaciones, expandiendo oportunidades más allá de Brasil.

Gonzalo Augusto, presidente de Argentrigo, analizó en una entrevista con Canal E cómo la próxima campaña triguera 2024/25 transformará el panorama agrícola del país. Con una producción estimada de 27,7 millones de toneladas, Argentina se prepara para exportar más trigo que nunca.

Producción Sin Precedentes y Exportaciones en Aumento

“Estamos ante una cosecha récord, que podría superar las 27,7 millones de toneladas, lo que es inédito para Argentina”, declaró Augusto, resaltando los altos rendimientos alcanzados en diversas regiones. Este aumento en la producción trae consigo un excedente exportable importante, dado que el consumo interno permanece estable.

El inicio del nuevo año comercial presenta un panorama optimista: “Tendremos el volumen más alto de exportaciones de la historia”, afirmó el dirigente. Aunque Brasil históricamente ha sido el principal importador, su demanda constante requiere la búsqueda de nuevos mercados para absorber esta producción adicional.

Ventajas Competitivas: Menores Impuestos para Productores

La reducción de los derechos de exportación, que bajó del 12% al 9,5%, está favoreciendo la competitividad del trigo argentino. “Esto permite que los productores reciban mejores precios”, explicó Augusto. En un entorno internacional con precios en baja y un excedente global, la capacidad de competir en precio es hoy más crítica que nunca.

Nuevas Fronteras: China, África y Medio Oriente

La diversificación de mercados se presenta como un desafío fundamental. “Contamos con más de 17 millones de toneladas para exportar, superando la media habitual de 11 o 12 millones”, comentó Augusto, subrayando la reciente apertura del mercado chino.

“Hemos realizado el primer envío histórico de trigo argentino a China, con 60.000 toneladas”, enfatizó, destacando la relevancia de ingresar a mercados donde Argentina compite con naciones como Rusia y Australia. Además, el trigo argentino está ganando terreno en África y Medio Oriente, realizando envíos a países que tradicionalmente no han sido sus mercados.

El impacto macroeconómico asociado no es menor. “El sector triguero puede aportar alrededor de 3.000 millones de dólares a la economía”, concluyó Augusto, resaltando la inyección de divisas como una señal positiva para el futuro comercial del país.