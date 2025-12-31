Exintendente condenado por malversación de fondos públicos

El ex vicegobernador y senador de Santiago del Estero, Emilio Rached, enfrenta serias consecuencias judiciales tras ser hallado culpable de malversación de fondos públicos. La pena incluye tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Un juicio revelador

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero dictó la sentencia, cuestionando la gestión de Rached durante su mandato como intendente de Pinto, una localidad situada a 210 kilómetros al sur de la capital provincial. Además, la exsecretaria municipal, Ana María Vera, recibió una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por su implicación en los hechos.

Consecuencias Legales y Económicas

El tribunal ordenó el decomiso de los bienes relacionados con este delito y estableció que Rached debe reembolsar al Estado la suma que debe ser actualizada según la tasa pasiva del Banco Nación desde el 30 de octubre de 2018 hasta la fecha del fallo.

Fondos Mal Administrados

Los fondos en cuestión, derivados de la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, estaban destinados a la mejora de la infraestructura en barrios de Pinto. Sin embargo, se determinó que un monto de $ 4.511.881,40 de los $ 44.325.199,60 recibidos se ha extraviado, mientras que la construcción de un sistema de desagües cloacales estaba por debajo del 30% de avance.

El Trayecto Político de Rached

Emilio Rached es un conocido militante radical que ganó notoriedad en 2005 como compañero de fórmula de Gerardo Zamora para la vicegobernación. En 2007, fue electo senador nacional, destacándose en 2008 tras votar en contra de la histórica resolución 125, gesto que marcó un quiebre en el kirchnerismo.

Desde entonces, su relación con Zamora se deterioró, lo que lo convirtió en un crítico del gobierno provincial. A lo largo de los años, Rached ha atravesado diversas agrupaciones políticas, pero no ha logrado obtener éxito en las elecciones posteriores.