Australia Considera Prohibir la Entrada de Migrantes de Gaza y Somalia bajo un Nuevo Plan Liberal

El nuevo enfoque de inmigración del Partido Liberal podría restringir la entrada a Australia de migrantes procedentes de regiones afectadas por el terrorismo.

Un plan de inmigración filtrado del Partido Liberal sugiere la prohibición de ingreso a migrantes de 37 regiones en 13 países, incluidos Gaza, Afganistán y Somalia. Este proyecto, que se desarrolla en un contexto de cambios en la dirección del partido, busca endurecer las políticas hacia quienes provienen de zonas controladas por organizaciones terroristas.

Prohibiciones de Ingreso: ¿Qué Regiones Están en la Mira?

El listado de regiones prohibidas incluye áreas en Afganistán, Argelia, Camerún, Egipto, Líbano, Libia, Malí, Níger, Nigeria, Palestina, Filipinas, Somalia y Yemen. Sin embargo, se ha informado que esta propuesta no fue discutida durante el último encuentro del gabinete en la sombra antes del cambio de liderazgo.

Reacciones Dentro del Partido Liberal

Paul Scarr, exministro de Inmigración bajo la dirección de Sussan Ley, expresó su preocupación por el contenido de este plan, señalando que no había propuesto ni aprobado ninguna política similar. Scarr también había manifestado sus inquietudes al respecto en reuniones internas previas.

Más Cambios en las Políticas Migratorias

Además de la prohibición, el plan prevé la aceleración de la expulsión de hasta 100,000 solicitantes de asilo y estudiantes internacionales. Cambios en los derechos de apelación para titulares de visas también están contemplados, lo que complicaría su situación migratoria en el país.

Demoras en el Proceso de Apelaciones

Las estadísticas del Tribunal de Revisión Administrativa revelan que, hasta el 31 de enero, se registraron 50,686 apelaciones relacionadas con decisiones de visas estudiantiles. Esto incluye a más de 48,000 solicitantes de asilo que buscan apelar las negativas de visas.

Compromisos de Angus Taylor en Inmigración

El nuevo líder de la oposición, Angus Taylor, ha hecho de la inmigración una prioridad clave, afirmando que “los números han sido demasiado altos y los estándares demasiado bajos”. En su discurso inaugural, advirtió sobre la entrada de individuos que no comparten los valores de democracia y libertad fundamental en Australia.

Perspectivas Futuras para la Política Migratoria

Con la nueva dirección del partido, se espera que el Partido Liberal “endurezca” su retórica sobre inmigración, posiblemente implementando políticas aún más restrictivas que las de su predecesora, Ley.

En el contexto actual, la política de inmigración se encuentra en un momento crítico, con proyecciones que sugieren una reducción de la migración neta a cifras entre 160,000 y 220,000 solicitantes. Esta cifra refleja un cambio significativo en comparación con los niveles anteriores post-pandemia.

Las reformas propuestas no solo se centran en la exclusión geográfica, sino también en el control de la narrativa y los antecedentes de los solicitantes, con investigaciones más profundas en las redes sociales como un componente clave del proceso de selección.