Una Nueva Generación Persigue Su Sueño

El sueño de contar con un espacio de juego adecuado está cada vez más cerca para el Club Nueva Generación. Este avance no solo beneficiará a los deportistas, sino que también transformará la comunidad.

El Club Nueva Generación vive un momento histórico. Con esfuerzo y dedicación, la institución se encuentra en la fase final de la construcción de su cancha de césped sintético, que promete elevar la calidad de las prácticas deportivas y fomentar la integración en el barrio.

Visita del Presidente de Comodoro Deportes

Recientemente, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, visitó las instalaciones del club para evaluar los progresos de la obra. La visita se enmarca en el compromiso del municipio por impulsar el desarrollo de espacios deportivos de calidad.

Un Proyecto Sostenido en el Tiempo

La llegada del césped sintético es el resultado de años de trabajo en equipo entre dirigentes, entrenadores y la comunidad. Armando Tula, un referente del club, expresó su emoción por este gran paso: “Estamos a un paso de hacer realidad un sueño que hemos perseguido durante años. La inauguración ya se siente cerca”, afirmó.

Impacto en la Comunidad

Además de mejorar las condiciones de juego, la nueva cancha tiene el potencial de revitalizar el barrio. “El nuevo campo transforma la estética del lugar y atrae a más chicos”, señaló Tula, quien destacó el aumento en la participación de jóvenes jugadores en las categorías más pequeñas.

Creando Futuro para los Más Jóvenes

El crecimiento en el número de inscripciones de niños menores ha sido notable. “Hemos visto un incremento en la participación de chicos de las categorías 2015, 2016 y 2017. La nueva cancha hace que este espacio sea aún más atractivo para ellos”, aclaró Tula, resaltando que las condiciones adecuadas motivan la práctica del deporte desde temprana edad.

Apoyo del Estado y la Comunidad

El respaldo constante de la municipalidad ha sido fundamental en este proceso. “Siempre hemos contado con el apoyo del Estado, que ha estado presente en cada etapa del desarrollo de este proyecto”, subrayó Tula, reconociendo el papel crucial de Comodoro Deportes.

Emoción en el Equipo Directivo

La alegría también se siente entre los miembros de la comisión directiva. Romina Maldonado compartió su entusiasmo: “Todo esto es un gran incentivo. Estoy emocionada de ver cómo los chicos se entusiasman con el nuevo espacio, y eso se extiende a sus familias”, comentó.

Más que una Cancha: Un Proyecto de Inclusión

La próxima inauguración de la cancha de césped sintético simboliza un logro significativo para el club y para la comunidad. Es un paso hacia la consolidación de un proyecto social y deportivo que prioriza la inclusión y el desarrollo personal. El Club Nueva Generación está listo para convertirse en un pilar del crecimiento deportivo y social en la región.