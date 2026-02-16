¿Quién impulsa el precio de Bitcoin?

El debate sobre la influencia de los algoritmos en el mercado de criptomonedas resurge cada vez que Bitcoin experimenta cambios drásticos. ¿Realmente pueden los bots mover el valor del activo más importante del mundo cripto?

Recientemente, el lanzamiento de OpenClaw para TradingView ha reavivado este tema, presentando herramientas que prometen agentes de inteligencia artificial capaces de analizar gráficos y ejecutar operaciones en tiempo real. Esta idea de robots operando sin intervención humana genera tanto fascinación como inquietud.

El Papel de los Bots en el Mercado

Según Adam Dubove, director de Ichimoku Fibonacci, «los bots pueden amplificar tendencias, pero no las generan«. Si bien estos sistemas pueden profundizar movimientos del mercado, no son la raíz de las fluctuaciones. «El precio está determinado por factores como la liquidez, los fundamentos y el apetito por el riesgo«, añade Dubove.

Un bot puede, por ejemplo, acelerar una caída si identifica una ruptura de soportes. Del mismo modo, puede potenciar un aumento si detecta un momentum positivo. Sin embargo, la chispa inicial generalmente proviene de otras fuentes.

Liquidaciones Algorítmicas y Volatilidad

Bitcoin mueve diariamente miles de millones en exchanges y los algoritmos representan entre el 60% y el 85% del volumen de operaciones durante momentos de alta volatilidad, según la analista Mariel Lang. En situaciones de grandes movimientos, no son miles de personas vendiendo simultáneamente; son cascadas de liquidaciones automáticas provocadas por algoritmos.

Lang aclara que «los bots no controlan el precio conspirativamente. Lo que hacen es amplificar movimientos ya existentes«. Este trading automatizado no cambia los fundamentos subyacentes de Bitcoin, que siguen siendo influenciados por la adopción y el entorno global.

El Mercado por Dentro: Bots vs. Inversores Humanos

El ecosistema de Bitcoin ha evolucionado desde 2017, con una coexistencia de exchanges cripto y grandes fondos de inversión. Alfredo Roisenzvit, profesor en UCEMA, sostiene que «las decisiones de precios son tomadas por grandes especuladores de Wall Street«.

El aumento de ETFs en EE.UU. ha traído flujos de capital masivos, que pueden inclinar el mercado mucho más que las operaciones de bots minoristas con capital limitado.

Bot como Herramienta, No como Decisor

A pesar de la creciente automatización, los bots funcionan más como engranajes dentro de un mecanismo más grande. En este contexto, Bitcoin reacciona a factores macroeconómicos y decisiones humanas, mientras que los bots solo optimizan procesos y gestionan riesgos.

La próxima vez que se rumoree que un movimiento en el precio de Bitcoin es causado por algoritmos, recordemos que detrás de cada gran fluctuación hay decisiones humanas significativas que dan forma al futuro de este activo digital.