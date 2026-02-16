La CGT declara paro: solo resta fijar la fecha

La CGT pone fecha este lunes a un paro general en respuesta a la reforma laboral propuesta por Javier Milei, tras intensas críticas internas y presiones sociales. La decisión se formalizará en una reunión virtual del consejo directivo de la central.

Decisión Rápida Ante la Polarización Social

En medio de un clima de creciente descontento por parte de sectores laborales, la CGT adelantó su encuentro previsto para el miércoles y determinó la fecha del paro general que se llevará a cabo el mismo día que la Cámara de Diputados discuta la reforma.

Causas del Paro: Críticas y Negociaciones Fallidas

La nueva huelga, que será la cuarta medida de fuerza contra el gobierno libertario, se llevará a cabo entre el 19 y el 25 de febrero. La respuesta se produce tras la reciente media sanción del proyecto en el Senado, que provocó indignación entre los sindicalistas.

Conflicto por los Derechos Laborales

La reforma ha generado polémica especialmente por un artículo que propone cambios en las licencias médicas, lo que podría resultar en recortes salariales durante enfermedades o accidentes. El dirigente Cristián Jerónimo expresó que «se han agotado todas las instancias de diálogo» sin ser escuchados.

Movilización y Tensión en el Ámbito Sindical

La CGT ya había realizado una protesta frente al Congreso, donde ciertos incidentes aumentaron la tensión entre los manifestantes y las autoridades. Jerónimo destacó que hubo intentos de deslegitimar la movilización al lanzar dispositivos incendiarios, lo que llevó a tres detenciones.

Presión Interna y Resistencia a la Reforma

Frente a este panorama, sectores más confrontativos dentro de la organización impulsaron la propuesta de un paro, manifestando su desacuerdo con la estrategia más conciliadora de la cúpula. Gremios como la UOM, pilotos y aceiteros se han sumado a esta presión.

Impacto de la Reforma en los Trabajadores

Los líderes sindicales han manifestado que la reforma afecta directamente los derechos de los trabajadores, como la eliminación de beneficios y cambios en el régimen de licencias. La insatisfacción es palpable, y muchos consideran que la CGT no ha conseguido avances significativos en las negociaciones con el Gobierno.

Resultados de la Negociación con el Gobierno

A pesar de algunos logros, como la reducción de aportes patronales para obras sociales, la mayor parte de los artículos más polémicos, que afectan la capacidad de huelga y las condiciones laborales, se mantienen en la reforma reciente.