Australia en Vivo: Anthony Albanese Anuncia Reunión del Gabinete Nacional para Tratar la Crisis del Combustible

El primer ministro Anthony Albanese anunció una inminente reunión del gabinete nacional para abordar la crisis del combustible, resaltando la repercusión prolongada que está causando el conflicto en Oriente Medio en la economía global.

Ayer por la noche, durante una entrevista en el programa 7.30, Albanese declaró que esta será la tercera vez que el gabinete se reúna desde que se intensificaron las tensiones en la región, incluyendo los ataques recientes de EE.UU. e Israel a Irán, iniciando una nueva crisis energética global.

Acciones Coordinadas para Enfrentar la Crisis

El primer ministro subrayó que, a pesar de la gravedad de la situación, no se contempla por el momento avanzar hacia la siguiente fase de la estrategia nacional de combustible, que implicaría intervenciones para asegurar el suministro. Sin embargo, enfatizó la necesidad de una comunicación constante con líderes estatales y territoriales para actuar como una sola nación frente a este desafío.

El Impacto Económico y Humanitario del Conflicto

Albanese destacó que ningún país es inmune a los efectos de estos conflictos, independientemente de la distancia geográfica. “El impacto humano en la región es significativo, y es fundamental trabajar hacia una resolución”, afirmó.

Colaboraciones Internacionales para Solucionar la Crisis

El pasado viernes, el primer ministro participó en una cumbre virtual de líderes mundiales, convocada por el Reino Unido y Francia, para discutir la apertura total del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio energético global. Albanese mencionó que se programará otra reunión sobre este tema en el transcurso de la semana.

Posible Rol de Australia en el Conflicto

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Australia envíe recursos militares para asegurar la navegación en esta importante ruta comercial, Albanese evitó comprometerse, pero aseguró que el país continuará desempeñando un papel constructivo en las negociaciones internacionales.