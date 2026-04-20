Moenia Debuta en el Palacio de los Deportes: Fecha y Preventa de su ‘Estamos Bien Tour’

Moenia Anuncia Su Gran Concierto en el Palacio de los Deportes Para 2026

El icónico grupo de synth-pop mexicano, Moenia, se prepara para iluminar el Palacio de los Deportes el próximo 24 de septiembre de 2026. Esta emocionante fecha forma parte de su tour «Estamos Bien».

Un Evento Imperdible

Esta será la primera vez que Moenia presente su música en este emblemático recinto de la Ciudad de México. Alfonso Pichardo, Alex ‘Midi’ y Jorge Soto prometen un espectáculo inolvidable, donde interpretarán su nuevo sencillo “Lo Prometí”, el cual está cosechando más de cinco millones de reproducciones en YouTube, y que formará parte de su álbum «Temporal».

Detalles de la Venta de Entradas

La preventa de boletos comenzará el 23 de abril a las 11:00 horas, exclusivamente para clientes Banamex. La venta general dará inicio el 24 de abril y las entradas estarán disponibles tanto en taquillas como en línea.

Una Trayectoria Reconocida

Con más de 30 años de carrera, Moenia ha lanzado nueve álbumes y más de 20 sencillos que han alcanzado el Top 10. Este concierto en el Palacio de los Deportes simboliza su consolidación como un referente del synth-pop en Latinoamérica.

Los Pilares del Synth-Pop en Español

Moenia nació en los años noventa, formada por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Juan Carlos Lozano. Su primer álbum, «Disco Perdido», no tuvo el éxito esperado, pero fue en 1996 cuando su disco homónimo, con el hit “No puedo estar sin ti”, los catapultó a la fama.

Influencia y Revolución Musical

Con influencias de bandas como Depeche Mode y Kraftwerk, Moenia ha sabido adaptarse a las tendencias musicales, explorando el synth-pop y el electropop en todos sus matices. Han mantenido su relevancia en la industria a través de colaboraciones y su capacidad de reinventarse constantemente.

Canciones que Marcaron Época

Entre sus temas más emblemáticos se encuentran “Manto Estelar”, “Morir Tres Veces” y “No Dices Más”, que continúan resonando en la memoria colectiva de sus fans. Moenia ha hecho historia al abrir caminos para el sonido electrónico en el ámbito mainstream de México.

Un Aniversario a lo Grande

Este año, Moenia celebró su 30 aniversario con actuaciones destacadas en festivales de renombre como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, reafirmando su estatus como uno de los grupos más importantes del pop electrónico en Latinoamérica.