WhatsApp Plus lanza su versión premium: ¿cuál es el precio?

WhatsApp Presenta su Versión Premium: Descubre Todas las Novedades

La popular aplicación de mensajería apuesta por la monetización con el lanzamiento de WhatsApp Plus, una versión que ofrece personalización y funciones exclusivas.





WhatsApp Plus: El Nuevo Comienzo de la Monetización

Meta ha introducido WhatsApp Plus, su primer plan de suscripción oficial, marcando un giro en su enfoque hacia la monetización de su servicio de mensajería.

¿Cuánto Cuesta la Suscripción?

Este nuevo servicio está disponible inicialmente en Europa a un costo de aproximadamente 2,70 dólares (2,49 euros) al mes.

De Piratería a Oficial: La Transformación de WhatsApp Plus

A lo largo de los años, el término WhatsApp Plus estuvo vinculado a aplicaciones no oficiales que causaban inconvenientes a los usuarios. Sin embargo, Meta ha decidido adoptar este nombre para su propio plan premium, ofreciendo una alternativa legítima.

Nuevas Funciones para los Suscriptores

WhatsApp Plus incluye 18 nuevos temas, la opción de personalizar el ícono de la aplicación en el dispositivo, y otros aspectos que no se encuentran en la versión gratuita.

La nueva suscripción de WhatsApp busca ofrecer una experiencia más personalizable y cercana a la de Instagram.

Disponibilidad y Acceso

La función está siendo desplegada para usuarios de Android y se prevé que esté disponible para iOS en los próximos meses. Quienes opten por no suscribirse podrán continuar usando la versión habitual sin alteraciones en sus funcionalidades básicas.

Un Mercado en Evolución

Esta introducción se da en un contexto donde las aplicaciones de mensajería buscan vías innovadoras para generar ingresos. Telegram, por su parte, ya ofrece un servicio premium similar, mientras que WeChat encuentra sus ingresos en servicios integrados.