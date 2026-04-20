Jorge Giacobbe: «Adorni, el cepillo de dientes en la pelea de la pareja»

La Caída de Javier Milei: Análisis de Jorge Giacobbe
En medio de un clima social tenso y un panorama económico complejo, el analista político Jorge Giacobbe ofrece una mirada crítica sobre la disminución de la imagen presidencial de Javier Milei.
Giacobbe ha comparado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con «el cepillo de dientes en la pelea de una pareja», señalando que su situación refleja un conflicto mucho más profundo dentro del Gobierno.
Un descenso marcado en la popularidad de Milei
Desde hace cuatro meses, la imagen del presidente ha ido disminuyendo gradualmente. Giacobbe apuntó que, en los primeros tres meses, la baja fue de uno a dos puntos mensuales, siendo un desgaste «natural». Sin embargo, tras el escándalo reciente de Adorni, la caída de este último mes ha sido drástica, alcanzando los siete puntos.
«Estamos evidenciando un severo cambio en el clima social», afirmó, aclarándose que Milei cuenta actualmente con un 36% de aprobación, en contraste con un 56% de desaprobación.
La controversia Adorni y su implicancia
En una entrevista con la periodista Nuria Am, Giacobbe explicó que la caída de Milei no puede ser atribuida únicamente al caso de Adorni. «Adorni actúa como un detonante», sostuvo, “una pelea de pareja nunca surge a partir de un solo incidente, este solo resalta problemas más profundos”.
En cuanto a Adorni, este ha visto una disminución de 20 puntos desde diciembre, mientras que Milei ha experimentado una caída similar de aproximadamente 10 puntos, un destino que también comparte la oposicion, representada por Patricia Bullrich.