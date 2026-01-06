Bajada: Este miércoles, se presentan datos económicos cruciales que podrían mostrar una ligera desaceleración en la inflación, aunque no suficiente para evitar un posible aumento en las tasas de interés.

Expectativas ante la Presentación del Índice de Precios

El primer informe económico del año se publicará hoy a las 11:30, y los analistas anticipan un descenso en la inflación, de un 3.8% a un 3.6%. Sin embargo, esto podría no ser suficiente para frenar un aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva.

Pronósticos de Economistas

Expertos sugieren que la corrección en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría no ser suficiente para cambiar la dirección de la política monetaria del país. Las proyecciones indican que, a pesar de la caída en la tasa general de inflación, el incremento de la inflación subyacente podría forzar a la institución a subir las tasas.

Cifras Clave Esperadas

El economista senior de NAB, Taylor Nugent, estima que la cifra ajustada del IPC podría experimentar un aumento del 0.3% en el mes, lo que se traduce en un 3.3% interanual. Esto mantendría la inflación en niveles que ocupan la atención del RBA, que considera 0.9% como un incremento “demasiado caliente”.

Contexto de las Tasas de Interés

El informe de hoy podría tener un impacto limitado en la Reserva, ya que se verá Superado por los datos de inflación del cuarto trimestre que se presentan antes de la reunión de febrero. Sin embargo, este aumento pronosticado podría obligar a la RBA a reconsiderar sus políticas, aumentando la probabilidad de un nuevo incremento en mayo.

Afectaciones por Reembolsos en Energía

La cifra del IPC de noviembre se verá influenciada por la eliminación temporal de ciertas subvenciones energéticas, aunque la RBA pondrá mayor énfasis en elementos de precio más persistentes como los costos de vivienda nuevos y los servicios de mercado.

Cierre del Informe

Con la presión acumulada sobre las tasas de interés y un clima económico ajustado, las decisiones del RBA en los próximos meses serán cruciales para estabilizar la economía australiana.