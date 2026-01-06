Una venezolana elige quedarse en Chubut: su inspiradora historia

La esperanza brilla para Carolina Barazarte, quien, tras dejar atrás la crisis venezolana, ha encontrado un nuevo hogar en Rawson, Argentina. Su historia revela no solo el harrowing escape de su país, sino también el deseo de reconstrucción y conexión con sus raíces.

Carolina Barazarte es una de las muchas venezolanas que enfrentaron el desafío de abandonar su hogar bajo el régimen de Nicolás Maduro. Establecida en Rawson hace nueve años, Carolina ha conseguido no solo adaptarse a una nueva cultura, sino también obtener la ciudadanía argentina.

Un Nuevo Comienzo en Chubut

“Argentina nos ha abierto las puertas y me enamoré de Rawson”, comparte Carolina, quien vendió sus propiedades en Venezuela para empezar de nuevo. Lejos de su familia, ha tenido que reinventarse en su campo laboral.

Celebrando un Cambio Significativo

En una conversación con Crónica, Carolina expresó su alegría por la caída del régimen de Maduro, describiéndola como «una luz en un túnel de oscuridad» que han soportado los venezolanos. Para ella, este suceso representa un posible reencuentro con sus seres queridos.

La Realidad de los Venezolanos en Argentina

En Argentina, se estima que residen más de 200,000 venezolanos. A pesar de que Carolina tuvo la oportunidad de emigrar en condiciones dignas, muchos compatriotas han llegado a países vecinos enfrentando situaciones precarias, sin saber qué les esperaba.

Un Propósito Más Grande

Desde el exterior, Carolina se siente en la obligación de ayudar a quienes se quedaron en Venezuela. “Desde aquí, apoyo a quienes no pueden acceder a medicamentos o alimentos”, señala. Consciente de que su situación es mejor, se esfuerza por enviar remesas a su familia en el país natal, donde muchos enfrentan penurias cotidianas.

Adaptación y Nuevos Proyectos

Antes de llegar a Argentina, Carolina trabajaba en una fundación en Venezuela, enfocada en niños con trastorno del espectro autista, gracias a financiamiento de una empresa petrolera. Sin embargo, tras su mudanza, la falta de certificaciones académicas por parte del gobierno de Maduro complicó su inicio en el país.

Una Carrera en Desarrollo

A pesar de los desafíos, encontró apoyo entre médicos locales que le abrieron las puertas en sus consultorios. Carolina ha emprendido múltiples proyectos, incluyendo una guardería infantil y un servicio de decoración de eventos.

La Nostalgia y el Futuro

Aunque Carolina ha reafirmado su amor por Rawson y no planea regresar permanentemente a Venezuela, sueña con poder visitar a su familia en Navidad. Sin embargo, el miedo a las represalias en su país natal dificulta el regreso y la comunicación.

Censura y Libertad de Expresión

En su entorno, Carolina observa que hay un temor generalizado a pensar diferente. “Algunos se ven obligados a borrar mensajes por miedo a represalias”, comenta, a la vez que repudia las declaraciones de apoyo al régimen chavista, enfatizando que quienes lo hacen no comprenden el sufrimiento de los venezolanos en la actualidad.