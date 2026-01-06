Amazon lanza Alexa+ para navegadores y sus acciones se disparan

En el marco del CES 2026, Amazon ha sorprendido al mundo con el lanzamiento de Alexa.com, su nueva plataforma web que transforma la forma en que interactuamos con su asistente de inteligencia artificial.

Durante la inauguración del CES 2026, el evento de tecnología más influyente que se lleva a cabo en Las Vegas, Amazon reveló Alexa.com, una plataforma innovadora que ofrece acceso al asistente de IA directamente desde el navegador, sin requerir dispositivos Echo ni aplicaciones móviles. Esta movida ambiciosa busca expandir el ecosistema de Amazon más allá de los hogares y hacerlo accesible a todos los usuarios con acceso a internet.

Impacto en la Bolsa: Acciones de Amazon en Auge

Con la presentación de Alexa+ para navegadores, Amazon ha marcado un hito en la interacción digital. Antes de este lanzamiento, Alexa estaba restringida a altavoces inteligentes y aplicaciones móviles. Ahora, los usuarios pueden emplear el asistente para realizar compras, gestionar el hogar, acceder a entretenimiento y realizar consultas de manera simple desde su computadora.

La nueva versión ya está disponible para los suscriptores del programa Alexa+ Early Access, con una expansión planificada para el público general en los próximos meses. Amazon ha destacado que Alexa+ ha evolucionado notablemente desde su lanzamiento hace nueve meses, integrándose con decenas de miles de servicios y dispositivos.

Amazon lanzó una versión de Alexa+ para navegadores, lo que provocó un aumento significativo en sus acciones.

Desde su lanzamiento, los usuarios han duplicado la cantidad de interacciones, triplicado las compras realizadas a través de Alexa y quintuplicado las solicitudes de recetas, lo que resalta el potencial de esta plataforma como un motor de interacción digital.

La noticia tuvo efectos inminentes en el mercado: las acciones de Amazon (AMZN) subieron un 3,77%, alcanzando los u$s241,86 por acción frente a un cierre previo de u$s233,06. El mercado ha interpretado esta expansión como un movimiento estratégico de Amazon para competir directamente con otros asistentes de IA, como ChatGPT y Copilot.

Con más de 600 millones de unidades Echo vendidas en todo el mundo, Amazon está adoptando un modelo híbrido que combina hardware, software y servicios en línea, abriendo nuevas oportunidades de monetización y ampliando su alcance.