Gobierno solicita a la OEA acción urgente por gendarme argentino secuestrado en Venezuela

El Gobierno argentino intensifica sus esfuerzos internacionales al solicitar a la OEA la supervisión de la situación de los presos políticos en Venezuela, incluyendo al gendarme Nahuel Gallo, cuya liberación sigue siendo una prioridad.

Este martes, en un fuerte pronunciamiento, el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlo Cherniak, demandó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos en el país vecino.

El Llamado de la Oposición Venezolana

El reclamo de Argentina se alinea con la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, quien ha instado a la liberación de los presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro. A través de un comunicado de su partido, Vente Venezuela, Machado enfatizó: “Ha llegado la hora de liberar a los presos políticos y restablecer la justicia”.

El Caso de Nahuel Gallo

Gallo, especialista en gendarmería, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzaba la frontera de Colombia hacia Venezuela para visitar a su hijo. Su situación es alarmante: se encuentra incomunicado en El Rodeo, sin posibilidad de contacto con su familia, lo que ha despertado preocupaciones sobre sus derechos humanos.

Violaciones a los Derechos Humanos

Cherniak hizo hincapié en las recurrentes violaciones de derechos en Venezuela, mencionando el uso de la detención arbitraria y la desaparición forzada de ciudadanos. «La diplomacia del silencio es inaceptable», afirmó, resaltando la urgencia de una respuesta efectiva de la OEA.

Un Desafío para la OEA

El representante argentino instó a la OEA a actuar con firmeza frente a los graves desafíos en Venezuela. Reiteró que las acciones deben enfocarse en acabar con el narcoterrorismo y restaurar la democracia en la región, promoviendo el respecto a los derechos humanos.

La Necesidad de un Cambio en la Diplomacia

Cherniak destacó que la OEA debe aprender de los errores pasados y convertirse en un facilitador activo en la transición hacia la democracia en Venezuela. «Exigimos una intervención efectiva y coordinada para abordar la crisis que enfrentamos», concluyó.

Contexto Internacional

En medio de este contexto, el expresidente estadounidense Donald Trump hizo un comentario sobre las prácticas represivas del régimen chavista, haciendo referencia a una «cámara de tortura» en Caracas, lo que subraya la gravedad de la situación de derechos humanos en el país.

La OEA y la comunidad internacional enfrentan ahora la responsabilidad de actuar decisivamente para poner fin a la crisis humanitaria y garantizar la seguridad y libertad de todos los ciudadanos, incluyendo a los argentinos como Nahuel Gallo.