Will Smith enfrenta seria demanda por acoso sexual y comportamiento inapropiado

Un ex violinista, participante de America’s Got Talent, ha denunciado a Will Smith, acusándolo de acoso sexual y comportamiento inapropiado durante una gira el año pasado. Esta controversia podría tener repercusiones significativas en la carrera del actor y músico.

Brian King Joseph, ahora de 33 años, emprendió acciones legales contra el famoso actor en un tribunal de California, alegando «comportamiento depredador» y «explotación sexual». Sin embargo, su demanda no especifica incidentes concretos que involucren a Smith.

Una Conexión Eseñalada

Según Joseph, en un concierto, Smith le habría manifestado: «Tenemos una conexión muy especial«, lo que él interpretó como el inicio de situaciones de acoso. A poco tiempo de este comentario, el violinista vivió una experiencia perturbadora: al regresar a su habitación de hotel, encontró la puerta abierta y objetos ajenos a su pertenencia, incluida una nota con un corazón y medicamentos para el VIH.

Trato Profesional a Nivel Personal

En su declaración judicial, Joseph argumenta que la relación profesional con Smith se tornó demasiado cercana, con encuentros a solas que le resultaron incómodos. Su temor aumentó cuando sospechó que alguien de la gestión del actor podría regresar a su habitación con intenciones inapropiadas. A raíz de esta situación, notificó a la seguridad del hotel y también alertó a las autoridades.

Reacción de Will Smith y su Equipo Legal

Los abogados de Will Smith han rechazado las acusaciones, describiéndolas como «falsas» y «temerarias». El abogado de Smith, Allen Grodsky, afirmó que se usarán todos los recursos legales disponibles para aclarar la situación y defender la reputación del actor.

Impacto en la Vida de Joseph

Joseph, que ganó popularidad en 2018 gracias a su participación en *America’s Got Talent*, sostiene que el despido que sufrió fue un resultado de las acusaciones que él califica como «acoso sexual». Admite que este evento ha provocado en él trastorno de estrés postraumático (TEPT) y está pidiendo una compensación económica aún no especificada.