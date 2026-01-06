Descubre Tres Paraísos en las Sierras de Córdoba para tu Verano

En el corazón de Argentina, las sierras de Córdoba se convierten en un refugio veraniego, atrayendo a quienes buscan conectar con la naturaleza. Desde ríos serenos hasta exquisitas propuestas gastronómicas, este destino promete una experiencia inolvidable.

Las sierras cordobesas, con sus paisajes idílicos, se posicionan como un destino estival preferido por muchos. En este rincón de Argentina, expertos en turismo destacan lugares icónicos que definen la esencia de cada localidad, ideales para desconectar de la rutina y disfrutar del verano.

La Cumbre: Naturaleza y Aventura

En el norte del Valle de Punilla, La Cumbre se presenta como un sitio excepcional para los amantes del deporte y el aire libre. El Intendente, Pablo Alicio, resalta las diversas actividades que ofrece este encantador destino.

“La Cumbre es un lugar donde se disfruta intensamente de su entorno natural”, afirma Alicio, destacando las principales atracciones como el Cristo Redentor, el Dique San Jerónimo y el Mirador de Cuchicorral, ideales para practicar parapente. Además, el aeródromo local brinda opciones para quienes deseen experimentar el paracaidismo, y cuenta con uno de los mejores campos de golf de la provincia.

El circuito del Río Pinto es también un destino a no perderse, famoso por albergar la carrera de ciclismo más relevante de América, que en su próximo evento reunirá a más de 5.000 competidores.

Villa General Belgrano: Cultura y Gastronomía

Situada en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano destaca por su belleza serrana y una oferta gastronómica influenciada por tradiciones centroeuropeas. Gabriela Cachayu, Directora de Turismo, comparte su visión sobre las experiencias fundamentales que debe vivir un visitante.

“Visitar la Reserva Pozo Verde y ascender al Cerro Mirador es imperdible, especialmente por los atardeceres que son verdaderamente impresionantes”, explica. Y para acompañar la vista, “una cerveza al estilo alemán y un buen plato son el complemento perfecto”.

La localidad ha ganado reconocimiento como un centro gastronómico en la región, y durante el verano, eventos como la SommerFest ofrecen noches llenas de celebración y el tradicional **espiche** que marca el inicio de las festividades.

Anisacate: Paz y Naturaleza en su Esplendor

En el Valle de Paravachasca, Anisacate se erige como un refugio natural. La Intendenta Natalia Contini recomienda con énfasis visitar la Reserva Natural de Barrio Los Talas, un espacio donde la tranquilidad y la belleza se unen.

“Al llegar, encontrarás un acceso a un río impresionante, un lugar sin intervención humana donde solo se escucha la naturaleza,” describe Contini. A tan solo 40 kilómetros de Córdoba capital, promete una escapada perfecta para quienes buscan relajar la mente y el espíritu. Además, el próximo 7 de febrero se celebrará el evento Sunset Río Los Talas, una experiencia única para disfrutar del rincón mágico al atardecer.