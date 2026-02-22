Australia Evaluará Todas las Opciones para Evitar Nuevos Aranceles del 15% Anunciados por Trump

El anuncio del presidente Donald Trump sobre un arancel temporal del 15% a todas las importaciones conduciría a una evaluación detallada por parte de Australia sobre las posibles repercusiones.

Australia se encuentra en un proceso de análisis después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara un arancel temporal del 15% a las importaciones desde todos los países. Esta decisión se tomó apenas un día después de que la Corte Suprema de EE.UU. anulara su arancel original del 10%.

Reacciones del Gobierno Australiano

El ministro de Comercio, Don Farrell, anunció que está coordinando esfuerzos con la embajada australiana en Washington para evaluar las consecuencias de estas tarifas y explorar todas las opciones disponibles. Farrell reafirmó el compromiso de Australia con el comercio libre y justo, denunciando la medida como injustificada.

Expectativa de Implementación

Los nuevos aranceles se espera que entren en vigor el martes 24 de febrero a las 4 p.m. AEDT, aunque detalles oficiales por parte de la Casa Blanca aún no se han actualizado con respecto a esta reciente medida.

Un Anuncio Controversial en Redes Sociales

Trump, a través de sus redes sociales, calificó la decisión de la Corte Suprema como «ridícula» y acusó a otros países de «estafar» a EE.UU. durante décadas. Aseguró que la administración sigue comprometida con su enfoque de «Hacer a América Grande de Nuevo».

Opiniones Críticas en Australia

El ministro de Defensa, James Paterson, expresó su preocupación, describiendo la medida como «regrettable y desafortunada», y manifestó que contradice el espíritu de amistad y los acuerdos comerciales entre ambos países. Paterson espera que el nuevo embajador de Australia en EE.UU., Greg Moriarty, pueda lograr una exención para el país.

Impacto en la Economía Local

David Littleproud, líder de los Nacionales, también criticó el aumento de aranceles. En una entrevista, afirmó que estos aranceles son inflacionarios y perjudiciales para el consumidor final, señalando que los costos eventualmente recaerán sobre la población.

Un Contexto Histórico

Es importante recordar que en noviembre pasado, Trump había eliminado aranceles sobre las exportaciones australianas de carne, café y bananas, debido a la demanda interna en EE.UU. Sin embargo, el gobierno australiano ha tachado estas tarifas de «autolesionistas» para su economía.