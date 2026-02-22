El Barrio con Alta Demanda de Departamentos en Alquiler

La encantadora microzona de Palermo Sur se posiciona como un imán para inquilinos y compradores. Descubre por qué esta área en crecimiento está atrayendo tanto interés.

Un Barrio en Evolución

Palermo, conocido por su vibrante oferta de restaurantes y experiencias únicas, es más que un simple barrio; se divide en múltiples microzonas, cada una con su propio carácter. Entre las más reconocidas se encuentran Palermo Soho y Palermo Hollywood, pero una zona que está captando el interés en los últimos años es Palermo Sur.

Consolidación del Mercado Inmobiliario

Las propiedades en Palermo Sur han mostrado un crecimiento significativo, con un valor promedio del metro cuadrado que alcanza los US$3684, lo que refleja un incremento del 4,36% en relación al año anterior. Esta tendencia se mantiene por tercer año consecutivo, según informes del sector.

Un Aumento en la Demanda de Cocheras

El precio de las cocheras también ha experimentado un notable aumento, con un crecimiento interanual del 16,67%, subiendo de US$30.000 a US$35.000 en la actualidad.

Factores que Impulsan la Popularidad

La cercanía de universidades en la zona, especialmente la Universidad de Palermo, ha convertido a este lugar en un atractivo para estudiantes de diversas partes del país. Esto crea una demanda constante no solo por espacios para vivir, sino también por servicios y comercio que compiten por brindar lo mejor a un público joven.

Un Estilo de Vida Dinámico

El crecimiento en gastronomía y actividades nocturnas ha sido otro factor clave. Gabriel Brodsky, CEO de Predial, destaca que la presencia de estudiantes ha fomentado la creación de negocios innovadores, impulsando así la economía local.

Comparativa de Precios en el Barrio

En términos de precios, las propiedades en Palermo Sur son competitivas. El metro cuadrado se sitúa por debajo de Palermo Hollywood (US$3773) y Las Cañitas (US$4350), pero supera a zonas como Almagro, donde se registran valores de US$2979/m².

Proyectos en Construcción

A pesar de una caída en 2021, la cantidad de proyectos en construcción se ha mantenido aproximadamente estable. Según Germán Gomez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, se están construyendo más de 100.000 m² en la zona, con un enfoque en monoambientes y departamentos de dos ambientes.

Rentabilidad y Oportunidades de Inversión

La rentabilidad de los alquileres se encuentra entre el 5% y el 7% anual en dólares. Esto ha incentivado a muchos inversores a adquirir propiedades en Palermo Sur, donde pueden capitalizar mejor que en barrios como Villa Crespo o Almagro.

Demanda Diversificada en Palermo Sur

La oferta de alquiler en esta microzona se adapta a diferentes grupos, abarcando estudiantes universitarios, turismo médico por su cercanía a hospitales y un creciente turismo vacacional gracias a su riqueza cultural y gastronómica.