¿Es rentable el plazo fijo con el dólar estable? Consejos de economistas.

El dólar atraviesa un período de descenso, y en este contexto, los ahorristas buscan alternativas más atractivas para sus inversiones. Los plazos fijos en pesos presentan tasas que llaman la atención, lo que lleva a muchos a replantear sus estrategias de ahorro.

La reciente caída del dólar en un 5% solo en febrero y casi un 6% durante el año ha convertido su compra en una opción poco rentable para los ahorristas. En contraste, los plazos fijos tradicionales ofrecen tasas mucho más atractivas.

Las Ventajas de Invertir en Plazo Fijo

Las proyecciones del mercado indican que el dólar oficial podría aumentar un 20% en el transcurso del año. Sin embargo, las tasas en pesos rompen este esquema, ya que algunas entidades financieras están ofreciendo tasas de hasta 33,5% de TNA en plazos fijos a 30 días, el mínimo que exige el sistema.

Esto implica que los inversores pueden ganar mensualmente entre un 1,9% y un 2,75%, un rendimiento que supera en casi 7 puntos la evolución del dólar durante las primeras semanas de febrero.

Inflación y Plazos Fijos: Un Balance Justo

Los plazos fijos no solo ofrecen buenas tasas; también se acercan a los índices de inflación, que alcanzaron un 2,9% en enero. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, la inflación para febrero podría situarse en torno al 2,1%.

El economista Jorge Colina advierte que «la tasa del plazo fijo puede verse afectada por la inflación en los próximos meses», lo que es relevante para los ahorristas que buscan mantener su poder adquisitivo.

Consejos de Inversión: Dólares vs. Plazos Fijos

Con la caída del dólar y las atractivas tasas de plazos fijos, los economistas sugieren, al menos en el corto plazo, inclinarse por las inversiones en pesos. No obstante, muchos enfatizan que si se requiere dólares para viajes u otros compromisos, este puede ser un buen momento para adquirir divisas.

La estabilidad en el precio del dólar se debe a la considerable entrada de divisas por exportaciones y la compra de dólares por parte del Banco Central, que ha acumulado más de 2.250 millones de dólares desde enero para fortalecer sus reservas.

Factores que Influyen en el Precio del Dólar

El economista Andrés Salinas destaca que varios elementos están presionando a la baja el valor del dólar: la reciente dolarización de los ahorristas y la emisión de obligaciones en dólares por parte de empresas, que ha aumentado la oferta en el mercado. Además, las tasas en pesos son más competitivas.

Mirada a Futuro: La Cosecha y el Dólar

Con la cosecha gruesa a la vista, se espera un aumento en la oferta de divisas, lo que podría mantener el dólar estable en el corto plazo. Sin embargo, todo puede cambiar rápidamente en un clima político incierto, que puede disparar el tipo de cambio.

El economista Sebastián Menescaldi señala que, a pesar de la apreciación del dólar, las tasas en pesos seguirán siendo atractivas. Opina que la preferencia por instrumentos en pesos, como títulos públicos a corto plazo, puede ser una alternativa viable.

El Panorama Económico Actual: Un Llamado a la Inversión Inteligente

Los expertos coinciden en que, pese a la fuerte apreciación del tipo de cambio, las tasas en pesos son una opción más beneficiosa en el corto plazo. Isaías Marini, de la consultora ONE618, argumenta que la oferta de dólares sigue siendo estable, haciendo recomendable una inversión en pesos.

La economista Natalia Motyl apoya esta visión, enfatizando que la estabilidad política actual permite mantener un dólar bajo en el mercado. En este contexto, adoptar estrategias de inversión que apunten a las tasas en pesos parece ser la mejor decisión para el momento.

Finalmente, el consenso entre los economistas sugiere que, aunque el tipo de cambio eventualmente subirá, las tasas en pesos ofrecerán mejores rendimientos en el futuro cercano. Con un entorno favorable para la inversión en moneda local, explorar estas opciones puede ser la clave para un crecimiento financiero saludable.