Llaryora enfoca su gestión tras la reforma laboral y resta importancia a la oposición

La reciente votación sobre la reforma laboral en la Cámara de Diputados ha provocado un intenso debate político que resonó tanto a nivel nacional como provincial. El gobierno de Javier Milei consiguió un primer triunfo que ahora necesita validar en el Senado antes del 1 de marzo, coincidiendo con la apertura de sesiones legislativas.

En Córdoba, la situación es más compleja. La división dentro del bloque oficialista y la notable ausencia de Juan Schiaretti en la votación han suscitado rumores de una posible negociación con la Casa Rosada. Sin embargo, desde el gobierno local desestiman estos rumores y subrayan que se ofreció plena libertad a sus legisladores: “No hubo una orden partidaria”, afirman.

La Ausencia de Schiaretti y el Impacto Político

La decisión de Schiaretti de no asistir al recinto encuentra su explicación en un contexto de paro que lo alejó de la sesión. Aunque algunos minimizan el impacto de su ausencia, reconocen que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) generó tensiones internas. “Si a la reforma le va bien, también será un triunfo para el presidente”, sostienen, aunque destacan su descontento con ciertos aspectos del proyecto.

Un Enfoque en la Gestión: Mirando Hacia 2027

Desde el oficialismo provincial, se enfatiza que el verdadero desafío hacia 2027 radica en la gestión cotidiana, no en las dinámicas del Congreso. “Llaryora se adapta a las condiciones que impone el Gobierno nacional, enfocándose en la obra pública y la reducción de impuestos”, comentan en el Centro Cívico.

En este contexto, los funcionarios creen que el éxito en las elecciones no dependerá de la oposición, sino de cómo se valoren sus acciones gubernamentales. “Si llegamos a 2027 con una buena gestión, tenemos posibilidades de ganar”, aseguran.

Oposición y el Fenómeno Milei

Respecto a las tensiones entre dirigentes radicales y libertarios, desde el Panal se mantienen tranquilos. “No hay nada que nos preocupe. Lo importante es gestionar bien”, enfatizan. En su análisis, ven a Gabriel Bornoroni como el candidato más fuerte de La Libertad Avanza, sugiriendo que el foco de esa fuerza política seguirá en la reelección presidencial.

Deterioro Social y la Necesidad de Empleo

El gobernador Llaryora también se ha referido al deterioro social, alertando que un aumento en la cobertura hospitalaria refleja la creciente necesidad de ayuda en un contexto económico difícil. “La gente no puede permitirse medicamentos”, señala, alertando sobre la relación directa entre el consumo y el empleo.

Un Llamado a la Acción Económica

En su diálogo con la Casa Rosada, Llaryora ha enfatizado la importancia de una política de desarrollo que complemente los esfuerzos de estabilización económica. “Gobernar es generar empleo, más allá de las materias primas”, advierte, enfatizando la urgencia de cuidar el tejido productivo a fin de evitar cierres de empresas.

Relación Constructiva con la Casa Rosada

Desde el gobierno provincial destacan que la relación con la administración nacional ha sido positiva para Córdoba, especialmente en cuestión de deuda. “Nos adaptamos a las circunstancias nacionales, pero defendemos los intereses de nuestra provincia”, concluyen, en un tono optimista respecto a su imagen y proyección electoral.