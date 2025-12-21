Australianos se Unen para Honrar a las Víctimas del Tiroteo en el Festival Judío de Bondi

En un conmovedor acto de unión, miles de personas se reunieron en Bondi Beach para recordar a las 15 víctimas del reciente tiroteo en un festival judío, manifestando su solidaridad con la comunidad afectada.

Un Momento de Silencio que Resuena en la Comunidad

Ayer, a las 18:47 horas (8:47 CET), los asistentes guardaron un minuto de silencio en homenaje a aquellos que perdieron la vida en el ataque. Este evento se enmarca en la reciente ola de violencia que tomó por sorpresa a la nación australiana.

Respaldo del Primer Ministro a la Comunidad Judía

El Primer Ministro australiano, Antony Albanese, utilizó las redes sociales para expresar su apoyo a la comunidad judía. En sus publicaciones, reafirmó que «la comunidad australiana está con los judíos australianos en este oscuro momento». Además, el 21 de diciembre fue declarado un Día Nacional de Reflexión por los gobiernos federal y de Nueva Gales del Sur.

Detalles del Atentado y la Respuesta de las Autoridades

El ataque se llevó a cabo durante la celebración de Janucá, resultando en trece heridos que se recuperan en hospitales de Sídney. Alex Ryvchin, copresidente del Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana, expresó que las familias de las víctimas se sienten «trágicamente defraudadas” por las carencias en la lucha contra el antisemitismo.

Ceremonia Indígena como Muestra de Solidaridad

El domingo por la mañana, líderes indígenas realizaron una ceremonia tradicional de ahumado en Bondi Pavilion, donde se ha creado un emotivo memorial a lo largo de la semana. El rabino Levi Wolff anticipó que miles de personas se unirían al homenaje para apoyar a la comunidad judía.

Un Ataque a los Valores Australianos

“Este ataque no solo ha sido contra el pueblo judío, sino contra los valores australianos”, dijo Wolff. “Estamos aquí juntos, hombro con hombro, para mostrar que no hay lugar para el odio en nuestro hermoso país”, añadió el rabino.

Revisión de Seguridad Anunciada por el Primer Ministro

Ante la tragedia, el Primer Ministro anunció una revisión de las agencias de inteligencia y fuerzas del orden de Australia. El informe, que se espera para abril de 2026, evaluará la efectividad de los mecanismos existentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Investigación sobre los Sospechosos

Los supuestos perpetradores, identificados como Naveed Akram, de 24 años, quien fue herido por la policía y se encuentra en el hospital, y su padre, Sajid Akram, de 50 años, que fue abatido en el lugar, enfrentan graves acusaciones. En 2016, la principal agencia de inteligencia del país había investigado a Akram y concluyó que no representaba una amenaza.

Refuerzo de Seguridad en la Conmemoración

Como medida de seguridad, las autoridades aumentaron la presencia policial en Bondi el domingo, incluyendo agentes con rifles. Dos oficiales resultaron gravemente heridos durante el enfrentamiento, lo que generó críticas sobre la preparación de los primeros respondedores en el ataque inicial.

“Nuestra prioridad es asegurar que todos puedan reunirse para honrar a las víctimas y apoyarse mutuamente sin temor”, afirmó el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.