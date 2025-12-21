Salvan animales salvajes de rituales

En un operativo conjunto, la Policía Federal Argentina arrestó a un hombre que realizaba rituales espiritistas utilizando animales protegidos por la ley. La acción se llevó a cabo en Ingeniero Sourdeaux y responde a un compromiso con la conservación del medio ambiente.

En un notable esfuerzo por salvaguardar la fauna silvestre, la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre en Ingeniero Sourdeaux que se hacía pasar por vidente y utilizaba especies protegidas durante prácticas espirituales. El operativo se llevó a cabo bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional y se enmarca en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley 14.346, que penalizan el maltrato animal.

Orígenes de la Investigación

La pesquisa comenzó el 15 de abril, cuando la Fiscalía Federal de Morón, liderada por el fiscal Sebastián Basso, solicitó la intervención de la Policía. A través del análisis de un perfil en una red social popular, se detectaron publicaciones que mostraban el uso de animales, incluidos serpientes yarará y yacarés, en rituales de índole religiosa.

Identificación del Sospechoso

Con el avance de las investigaciones, el Departamento de Delitos Ambientales logró identificar al propietario de la cuenta, descubriendo que el sospechoso residía en un inmueble en Los Polvorines, donde llevaba a cabo los rituales. Gracias a esta información, el Juzgado Federal de San Martín autorizó un allanamiento en el lugar.

Allanamiento y Rescate de Animales

El operativo de allanamiento se realizó recientemente y fue apoyado por especialistas de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Durante la intervención, se encontraron diversas especies de fauna cautiva, que estaban alojadas en condiciones inadecuadas y sin la documentación correspondiente.

Especies Encontradas

Entre los animales rescatados se hallaron dos yacarés overos, una tortuga terrestre catalogada como “amenazada”, una tortuga de caparazón blando espinosa y una tortuga mordedora. También se encontraron tarántulas taxidermizadas que generaron preocupación entre los agentes. Los animales vivos fueron trasladados bajo estrictas medidas de bioseguridad al Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán para su atención y recuperación.

Consecuencias Legales para el Involucrado

El hombre detenido, de nacionalidad argentina y de edad adulta, fue notificado de la formación de la causa y enfrenta cargos por la infracción a las leyes de conservación y protección animal. Quedó a disposición del Juzgado Federal a cargo del juez Emiliano Canicoba. Las autoridades continúan trabajando para garantizar la protección de la fauna y el cumplimiento de la normativa vigente.