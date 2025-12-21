Reconocimiento y Retos del Liderazgo Femenino en las Empresas

El liderazgo femenino en Argentina avanza, pero el camino aún es largo. Durante la reciente entrega de premios a mujeres sobresalientes en el mundo corporativo, se destacó la importancia de visibilizar su impacto en las empresas.

En un evento que reunió a destacados líderes del sector, se reveló que solo el 18% de las posiciones de liderazgo en empresas argentinas son ocupadas por mujeres. Este dato refleja la necesidad urgente de promover una mayor equidad de género en el ámbito laboral. La ceremonia fue organizada por Women Corporate Directors (WCD) Capítulo Argentina, con el apoyo global de KPMG.

Cristina Lorenzo: Un Ejemplo a Seguir

Cristina Lorenzo, actual vicepresidenta de Customer Success en Oracle Latam y exdirectora de Oracle Argentina, fue galardonada con el “Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial 2025”. Este premio es un homenaje a su trayectoria y a la influencia positiva que genera en el sector.

Reflexiones sobre Igualdad de Género

Durante el evento, Andrea Pastrana, socia de KPMG, compartió una alarmante estadística: “El Foro Económico Mundial estima que al ritmo actual, alcanzaremos la igualdad de género en 123 años”. Además, enfatizó el valor que aporta un liderazgo diverso, que incorpora diferentes perspectivas y experiencias a las decisiones empresariales.

Capacitación y Oportunidades

Para abordar la falta de mujeres en posiciones de liderazgo, se anunció que en 2026 se llevarán a cabo dos ediciones del programa “NextBoard: tu próximo paso para integrar un directorio”. Esta iniciativa, desarrollada por WCD, la Universidad del CEMA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y KPMG Argentina, busca preparar a las mujeres para futuros roles directivos.

Inspirando el Futuro

Andrea Peña Niño, Country Sales Manager Argentina de United Airlines, subrayó la importancia de dar visibilidad a las mujeres líderes. “Este reconocimiento no solo celebra sus logros, sino que también inspira a otras a aspirar a posiciones de liderazgo”, afirmó.