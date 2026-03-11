Autenticidad en la Era de los Likes y Filtros

La artista española presenta "Más cara", un disco lleno de energía y autenticidad que celebra el poder femenino y el placer.

Una artista en constante evolución

Alba Farelo, conocida como Bad Gyal, se ha convertido en un referente del pop urbano en España. Durante una reciente entrevista, la cantautora habló sobre su nuevo álbum Más cara, que incluye 19 canciones y colaboraciones con grandes artistas como Ozuna y J Álvarez. A través de su música, Bad Gyal expresa su amor por Argentina y su admiración por artistas locales como Nicki Nicole y La Joaqui.

Empoderamiento y autenticidad

Desde su irrupción en 2016, Bad Gyal ha defendido la libertad y el empoderamiento en sus letras. A sus 29 años, la artista ofrece una fusión de reggaetón, trap y pop, envolviendo sus mensajes en melodías vibrantes que resuenan con su audiencia.

Raíces artísticas

Originaria de Vilassar de Mar, un pintoresco pueblo costero cerca de Barcelona, Bad Gyal creció influenciada por una mezcla de hip hop de los años 90 y los ritmos del reggaetón. Esta amalgama ha moldeado su estilo, creando una voz única que trasciende fronteras.

Un disco conceptual en tiempos de inmediatez

En un panorama musical donde predominan los lanzamientos individuales, Bad Gyal decidió presentar un álbum robusto. «Porque amo crear», explica. A pesar de que su equipo seleccionó 19 de unas 30 canciones producidas, su enfoque radica en el placer y la autenticidad del proceso creativo.

Colaboraciones pensadas

El hecho de que su álbum incluya pocas colaboraciones es intencionado. «Siempre busco que la identidad del artista se fusione naturalmente con la canción», comenta. Para Bad Gyal, cada colaboración se basa en una conexión genuina, alejada de la búsqueda por más seguidores.

Rompiendo estereotipos sobre el placer

Bad Gyal aborda temas de sensualidad y placer, frecuentemente minimizados en la música urbana femenina. «Creo que, a pesar de ser un desafío, mi propuesta es simplemente ser auténtica», afirma. Esta autenticidad resuena con sus fanáticos, quienes la eligen por ser genuina.

Inspiración para nuevas generaciones

La artista busca ser un modelo a seguir para las mujeres modernas. «Si mi presencia inspira a otras chicas a sentirse cómodas con su cuerpo, estoy cumpliendo mi objetivo», dice, reafirmando su compromiso con la libertad y la expresión personal en su música.

Un futuro lleno de proyectos

Bad Gyal tiene planes de regresar a Argentina y está atenta a la escena urbana local. «Me encanta la diversidad y el talento de las mujeres argentinas», asegura. Su conexión con artistas como La Joaqui y Nicki Nicole demuestra su deseo de fomentar colaboraciones significativas.

La esencia de su música

Finalmente, Bad Gyal espera que su música brinde alegría y escape. «Lo que más deseo es que la gente disfrute y desconecte de la rutina con mis canciones», concluye, reafirmando su compromiso con el arte y la autenticidad.