Denuncia de secretaria contra el juez Maraniello: ‘Se desnudaba sin límites’

La secretaria del juzgado, María Francos, ha denunciado al juez Patricio Maraniello por comportamientos abusivos y de acoso. Las acusaciones han llevado a una investigación que podría redefinir el rumbo del magistrado.

María Francos, actual secretaria y jefa de despacho del juzgado Civil y Comercial Federal 6, declaró ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, describiendo al juez Maraniello como “un violento” y “un maltratador”. Este testimonio forma parte de una serie de denuncias que han desencadenado una profunda investigación sobre el magistrado, quien enfrenta múltiples acusaciones de acoso laboral y sexual.

El Caso Maraniello en el Ojo del Huracán

Las denuncias contra Maraniello comenzaron a cobrar notoriedad cuando, el 1 de septiembre del año anterior, tomó una decisión polémica al fallar a favor de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Este fallo prohibió la difusión de audios comprometidos en el marco de un escándalo sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La controversia generó un torrente de críticas, con figuras como el empresario Jorge Fontevecchia levantando la voz en defensa de la libertad de expresión.

Denuncias de Maltrato y Abuso

Durante su declaración, Francos describió cómo el ambiente laboral bajo Maraniello se volvió insostenible. Aseguró que el juez desvió fondos públicos hacia su propia asociación y mantuvo una conducta inapropiada hacia su personal. “No volvería a trabajar con él. No sacrificaría mi paz espiritual”, declaró, enfatizando el clima tóxico que se vivía en el juzgado.

Testimonios Impactantes

El proceso ha reunido un número creciente de testimonios. Se ha mencionado que Maraniello exigía comportamientos inadecuados y que su trato cambiaba drásticamente entre la comunicación digital y la presencial. Ante la misma comisión, otros testigos han corroborado estas afirmaciones, describiendo situaciones de acoso sexual y abuso de poder.

Una Defensa Controvertida

En contraste, la defensa de Maraniello se presenta con voces que respaldan su integridad. Graciela Fayt, hija del difunto juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, declaró que las acusaciones son infundadas, sugiriendo que Maraniello se ha convertido en una víctima de una campaña en su contra. Sin embargo, esta defensa ha sido cuestionada debido al contexto de las denuncias que revelan un sistema de favoritismos y manipulaciones en el manejo del personal.

El Futuro de Maraniello Pendiente de un Hilo

La situación se complica para el juez Maraniello, quien podría enfrentarse a sanciones severas si las denuncias son confirmadas. Las pruebas y testimonios continúan evaluándose, y la comisión de Acusación se reunirá nuevamente la próxima semana para escuchar a más testigos, lo que podría alterar el curso de la justicia en Argentina.