Argentina y Salesforce: ¿Qué Acuerdo Se Firmó?

El Gobierno Argentino Impulsa la Inteligencia Artificial con Salesforce: Abren Nuevas Oportunidades para Emprendedores

Un reciente acuerdo entre el Gobierno y Salesforce promete revolucionar la administración pública y el sector productivo argentino, enfatizando la formación y digitalización.

El Gobierno de Argentina ha formalizado un acuerdo con Salesforce que contempla la integración de inteligencia artificial en la administración pública y el fortalecimiento del sector productivo.

Este convenio se centra en acelerar la digitalización del Estado, optimizar la competitividad empresarial y promover el desarrollo de talento digital en el país.

La firma tuvo lugar durante el evento Argentina Week en Manhattan, donde funcionarios, empresarios e inversores internacionales se reunieron para posicionar a Argentina en sectores clave de la economía global.

La colaboración busca modernizar la gestión pública con herramientas de inteligencia artificial, haciéndola más eficiente y accesible.

Además, se busca impulsar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, fomentando la innovación entre emprendedores locales.

Capacitación y Desarrollo de Talento

Uno de los puntos destacados es la capacitación de profesionales a través de programas formativos en habilidades digitales. Esta iniciativa está destinada a facilitar la transición de la fuerza laboral hacia un futuro cada vez más digitalizado.

Salesforce Formará a 100.000 Personas en IA

Salesforce ya había comenzado a implementar programas de formación en Argentina, y recientemente se asoció con Potrero Digital para capacitar a 100.000 personas en IA y competencias digitales, buscando democratizar el acceso a la educación tecnológica a nivel nacional.

La propuesta incluye un curso introductorio accesible a todos, sin requerir conocimientos previos.

A través de Trailhead, la plataforma educativa de Salesforce, los participantes tendrán la oportunidad de cursar de manera gratuita «IA – Agentblazer Champion», un programa autoguiado de seis horas que explora los fundamentos de la inteligencia artificial y sus usos éticos.

Los que finalicen el curso podrán continuar su formación con Potrero Digital, mi empresa que ofrece trayectos adicionales en habilidades digitales. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar fácilmente a través de un formulario online.

La alianza entre la Fundación Compromiso y Salesforce busca reducir las brechas en conocimiento y empleabilidad, llevando herramientas a comunidades con menos acceso a la economía digital.

El anuncio de esta iniciativa se realizó durante el evento «IA para Todos», celebrado en el Distrito Quartier Retiro, uno de los polos tecnológicos más vibrantes de la Ciudad de Buenos Aires.