Fiscalía Imputa a Ricardo Roa por Presunto Tráfico de Influencias en Compra de Apartamento de Lujo en Bogotá

La controversia envuelve a la principal petrolera de Colombia tras las acusaciones contra su presidente, Ricardo Roa, quien enfrenta serias imputaciones por presunta corrupción en una transacción inmobiliaria.

En Bogotá, la Fiscalía presentó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ante un juez. Se le acusa de irregularidades vinculadas a la compra de un apartamento de lujo, en un caso que pone en entredicho los estándares de transparencia de la estatal.

Acusaciones de tráfico de influencias

El director de Ecopetrol se encuentra bajo la mira por supuestos delitos de tráfico de influencias en la negociación de un apartamento en el exclusivo barrio Chicó. Según las investigaciones, Roa habría hecho promesas laborales al vendedor, un ex policía llamado Juan Guillermo Mancera, a cambio de la transacción inmobiliaria.

Consecuencias de la transacción

Las autoridades judiciales afirman que esta acción permitió a Mancera obtener un contrato en la compañía estatal poco después de la venta del inmueble. Esto ha llevado a que el ejecutivo sea considerado un posible involucrado en prácticas corruptas y en la violación de límites de financiación en la reciente campaña presidencial.

Detalles del caso y su impacto

Las denuncias surgen de una serie de irregularidades detectadas durante la compra de una propiedad ubicada en el noveno piso de un edificio en el norte de Bogotá. Se infiere que Roa trató de vincular la venta del apartamento con beneficios laborales en Ecopetrol, lo que aumentó la preocupación por la ética en la gestión de la empresa.

Desarrollo judicial

La Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía ha encargado a un fiscal especial que formalice los cargos, que se centran en el presunto uso de influencias indebidas durante esta operación. La investigación pone de relieve cómo la contratación en el sector público está bajo un intensivo examen.

La defensa de Ricardo Roa

El abogado de Roa, Juan David León, ha manifestado que se impugnará la validez de las evidencias presentadas por la Fiscalía. Se anticipa que el jueves próximo, Roa será imputado nuevamente, esta vez por un segundo caso vinculado a irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

El escándalo no solo ha generado revuelo en el ámbito judicial, sino que también afecta profundamente la imagen de Ecopetrol y su reputación ante la opinión pública.