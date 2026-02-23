Auto incendiado en la México-Cuernavaca: sin heridos en Tlalpan

Se reportó un incendio de un vehículo en la autopista México-Cuernavaca, lo que llevó a una respuesta rápida de las autoridades de la Ciudad de México debido a la reciente oleada de violencia en la zona.

Este domingo 22 de febrero, alrededor de las 17:30 horas, un vehículo se incendió en la autopista México-Cuernavaca, justo en los límites de la alcaldía Tlalpan. Este incidente llevó a la movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en un contexto marcado por el aumento de hechos violentos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detalles del Incidente y Afectaciones a la Vialidad

Según informaron las autoridades, no se registraron personas lesionadas a causa del incendio. Sin embargo, el suceso provocó importantes afectaciones en el tráfico local, lo que llevó a la intervención de Bomberos y policías de la CDMX para controlar el fuego y restablecer la normalidad en la carretera.

Contexto de Violencia en la Región

La SSC comunicó que el vehículo incendiado estaba vinculado a un hecho violento ocurrido el 21 de febrero, donde se escucharon disparos. Por ello, se iniciará una investigación para determinar las causas del incendio y su relación con los eventos violentos recientes. Las autoridades ya están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del área para identificar a los posibles responsables.

Reacciones de las Autoridades Locales

Clara Brugada, alcaldesa de Tlalpan, se pronunció en apoyo a las acciones del gobierno y las fuerzas federales a raíz de la muerte de “El Mencho”, destacando la necesidad de una cooperación entre entidades para mitigar el riesgo de más violencia. Las operaciones del Ejército y la Guardia Nacional han generado bloqueos y episodios de violencia, pero la vida continúa con normalidad en la mayoría de las ciudades según fuentes oficiales.

La Respuesta del Gobierno

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, utilizó sus plataformas en redes sociales para hacer un llamado a la calma, instando a la población a seguir informándose únicamente por fuentes oficiales. También anunció que el Gabinete de Seguridad brindará un informe detallado sobre la situación de seguridad tras las acciones recientes.