Estudiantes iraníes reavivan protestas contra el gobierno en Teherán, mientras se intensifica la actividad militar de EE. UU.

La agitación social en Irán sigue en aumento. Este domingo, las manifestaciones contra el gobierno en varios campus universitarios se intensificaron, mientras el despliegue militar de EE. UU. en la región genera preocupación.

Las protestas antigubernamentales continuaron en Irán, marcando el segundo día de enfrentamientos tras el violento desalojo que dejó a miles sin vida el mes pasado. La tensión en las calles crece con la amenaza de que el descontento social se extienda más allá de las universidades.

La Voz del Parlamento Europeo

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, expresó en la plataforma X que «Irán debe ser libre”, subrayando que el país ha estado «bajo el yugo de una teocracia opresiva» durante años.

Resistencia y desobediencia

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que el país no se someterá a la presión internacional, mientras las negociaciones nucleares con EE. UU. continúan. En una transmisión por televisión estatal, Pezeshkian dijo: «Las potencias están alineadas para forzarnos a rendirnos, pero no cederemos a pesar de las adversidades».

Manifestaciones Estudiantiles en Aumento

Nuevos informes indican que las protestas se están reavivando entre los estudiantes en Teherán, quien recuerdan a los miles que perdieron la vida durante las violentas manifestaciones de enero. Imágenes geolocalizadas por AFP desde la principal universidad de ingeniería de Teherán muestran a estudiantes gritando «bi sharaf», una palabra en farsi que significa «desgraciado».

Recuerdos y Rebelión

Estudiantes planearon un “sentada silenciosa y pacífica” para conmemorar a los fallecidos, pero la situación se tornó tensa cuando comenzaron a gritar «muerte al dictador», refiriéndose al líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Videos de Fars muestran a multitudes con banderas iraníes enfrentándose a otro grupo, mientras ambos sostienen fotografías de homenaje.

Un Contexto Tenso

Las manifestaciones se originaron en respuesta a meses de dificultades económicas y se intensificaron en protestas masivas. Las fuerzas de seguridad reprimieron estas manifestaciones en un operativo violentamente escalado, causando la muerte de muchos. Las autoridades iraníes reconocen más de 3,000 muertes, atribuyendo la violencia a «actos terroristas» dirigidos por enemigos del país.

Sin embargo, la agencia Human Rights Activists News Agency, con sede en EE. UU., sostiene que la cifra real de muertos es mucho mayor, superando los 7,000. Recientemente, el presidente Donald Trump alegó que 32,000 perdieron la vida durante las revueltas, aunque no proporcionó fuentes.

Aumento de la Presión Internacional

Las protestas ocurren en un contexto de creciente presión internacional sobre Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. El despliegue militar estadounidense en la región ha suscitado temores de un posible enfrentamiento. Se ha observado un aumento de los vuelos militares estadounidenses, incluyendo la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en el estrecho de Gibraltar.

Alertas de Seguridad Internacionales

Como resultado de la situación volátil, países como Suecia, Serbia y Australia han emitido advertencias a sus ciudadanos, instándolos a evitar viajar a Irán. El ministerio de exteriores de Serbia recomendó a sus ciudadanos no viajar allí en el futuro cercano debido a la deteriorada situación de seguridad.