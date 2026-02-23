Hugo Moyano regresa y califica el paro de la CGT contra la reforma laboral como ‘contundente’

Hugo Moyano, líder del gremio de Camioneros, vuelve a la escena pública para destacar la masiva convocatoria al paro nacional en rechazo a la reciente reforma laboral.

A través de un video en un medio sindical, Moyano calificó al paro como «contundente», reafirmando la resistencia del gremio frente a este proyecto legislativo que ya fue aprobado. La protesta se realizó mientras el Congreso debatía la reforma, lo que subraya la tensión entre el sector laboral y el gobierno.

Participación Activa y Movilización

El dirigente elogió a los afiliados por su activa participación en la protesta y señaló que el gremio de Camioneros mostró una vez más su capacidad de movilización, esencial en el ámbito de la logística y el transporte. Moyano afirmó: “Es una demostración más de que los camioneros estamos dispuestos a seguir permanentemente peleando por la dignidad de nuestro trabajo”.

Un Nuevo Desafío Sindical

En paralelo, Moyano enfatizó que su sindicato siempre ha defendido los derechos de los trabajadores y permanecerá vigilante sobre la implementación de la nueva normativa. Algunos gremios aliados, como la UOM, ya están organizando nuevas acciones de protesta, incluyendo un paro de 36 horas, buscando sumar fuerzas con la CGT para hacer frente a la reforma.

Controversia en el Sindicalismo

La reforma laboral ha generado controversia en el ámbito sindical, ya que algunos sectores optaron por el diálogo, mientras que otros, como Camioneros, mantuvieron una postura crítica. Moyano, en declaraciones previas al debate legislativo, había advertido que algunos aspectos de la reforma podrían comprometer logros históricos de los trabajadores. “No se puede hablar de modernización si eso implica resignar derechos”, fue su firme afirmación antes del tratamiento de la legislación.

Impacto en el Futuro del Trabajo en Argentina

La reciente reforma laboral introduce cambios significativos en las relaciones de trabajo en Argentina, y su implementación generará un seguimiento atento por parte de los sindicatos. El futuro del trabajo en el país está en la mira de todos, con diversas posturas que continuarán marcando la agenda social y política.