Gobernadora de Veracruz: ‘Mañana retomamos la normalidad’ tras la violencia

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció un operativo de seguridad significativo después de los disturbios en diferentes carreteras del estado. Aseguró que a pesar de los recientes incidentes, la vida cotidiana se llevará a cabo con normalidad.

En la noche del 22 de febrero, Rocío Nahle, mandataria estatal, comunicó que el despliegue de acciones de seguridad se intensificará tras los acontecimientos ocurridos en diversas vías de Veracruz. Esto sucede tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Operativo para Garantizar la Tranquilidad

Nahle afirmó que las operaciones de seguridad abarcarán todo el territorio veracruzano, con el objetivo de mantener el orden y la tranquilidad. La gobernadora destacó que ya se ha restablecido la comunicación en todas las rutas del estado, facilitando así el desplazamiento de los ciudadanos.

Limpieza de la Autopista Orizaba-Córdoba

Asimismo, continuarán los trabajos para limpiar el aceite derramado en la autopista Orizaba-Córdoba, incidente que había causado largas filas de automóviles en la zona. Las autoridades están enfocadas en garantizar que las vías permanezcan seguras y accesibles para todos.

Información en desarrollo