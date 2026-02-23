Fallecimiento de activista francés genera inquietud sobre ‘cordón sanitario’ en torno a LFI

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y a un año de las presidenciales, Francia enfrenta un interesante giro político que pone a la izquierda en una encrucijada sin precedentes.

Tradicionalmente, el «cordón sanitario» ha servido para excluir a la extrema derecha de las alianzas políticas. Durante años, los partidos convencionales han evitado colaborar con el Reagrupamiento Nacional (RN). Sin embargo, la reciente muerte del joven activista de extrema derecha, Quentin Deranque, ha alterado este equilibrio.

Quentin, de 23 años, falleció tras ser atacado en Lyon durante una protesta relacionada con la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI), Rima Hassan. El hecho, que ocurrió el jueves pasado, culminó en un episodio de violencia política que dejó una marca en el panorama nacional.

A raíz de su muerte, once personas han sido interrogadas, incluidas dos asistencias parlamentarias vinculadas a un legislador de LFI. Jordan Bardella, presidente del RN, no tardó en endurecer su discurso, afirmando que «la extrema izquierda ha matado» y acusando a LFI de ser una «incubadora ideológica de movimientos violentos».

Un Nuevo Enfoque del RN

Este trágico suceso ofrece al RN una oportunidad estratégica para posicionarse como una fuerza institucional frente a una izquierda que se percibe como cada vez más radicalizada. Bardella hizo un llamado a formar un «cordón sanitario» contra La Francia Insumisa, sugiriendo que deben ser aislados de las instituciones políticas.

El Proceso de Normalización del RN

Según el experto en comunicación política Philippe Moreau-Chevrolet, el RN está viviendo una fase de normalización, mientras LFI se ve atrapada en un camino más riesgoso. «Hoy en día, el RN ha dado un paso significativo hacia su aceptación como una fuerza política en Francia», afirmó Moreau-Chevrolet.

La Fractura de la Izquierda

La situación también ha debilitado la unidad de la izquierda. Figuras como Raphaël Glucksmann han dejado en claro que no se contempla ninguna alianza electoral con LFI. El ex presidente socialista, François Hollande, también se ha distanciado, marcando una ruptura con estrategias pasadas.

Un Cambio Histórico

Philippe Marlière, politólogo, ha señalado que este giro es sin precedentes: «Crear un cordón sanitario contra un partido de izquierda habría sido inimaginable hace unos años». Este cambio se inscribe en un contexto más amplio de polarización política global.

Las Elecciones Municipales en la Mira

El aumento de la violencia política y la inestabilidad en la conversación pública han generado un ambiente de tensión de cara a las elecciones municipales. Según la socióloga Isabelle Sommier, la historia del extremismo en Francia es compleja y las estadísticas muestran que la mayor parte de la violencia ideológica ha sido cometida por militantes de extrema derecha.

A medida que se acercan las elecciones, Benedetti advierte que la municipalidad será un termómetro crucial para medir la fortuna tanto de LFI como del RN. Con la situación actual, el futuro electoral de LFI dependerá de una revisión estratégica rápida para evitar ser marginada.

Las tensiones ya son palpables: manifestaciones, actos de vandalismo en oficinas de partidos y hasta alertas de falsas bombas en la sede nacional de La Francia Insumisa. Francia se encuentra en un momento decisivo que podría definir su rumbo político en los próximos años.