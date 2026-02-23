Los recientes hallazgos en torno a Flyzar, la empresa operadora del helicóptero que surca los cielos argentinos, han dejado en evidencia preocupantes irregularidades en los registros de vuelos hacia la mansión de Villa Rosa, en Pilar. ¿Qué hay detrás de este dilema de mala documentación?

Documentación Incompleta en la Investigación Judicial

Flyzar, que realiza vuelos desde y hacia la mansión vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, no ha entregado toda la documentación solicitada por la Justicia en el marco de una investigación por posible lavado de dinero. La falta de planes de vuelo y manifiestos claros en prácticamente todos los casos genera suspicacias, especialmente porque contradice las declaraciones de los pilotos.

Análisis Exhaustivo de Documentos

Según los datos obtenidos, a través de más de 500 documentos analizados, se detectaron inconsistencias significativas. Flyzar presentó planes de vuelo y manifiestos entre mayo y noviembre de 2025. Sin embargo, en la mayoría de los casos, faltaba uno de los dos documentos o estaban incompletos.

Cabe señalar que solo se registraron los vuelos hacia la mansión a partir de cuando el helipuerto recibió un Permiso Provisorio de Operación por parte de la ANAC, en septiembre de 2025.

Un Patrón Sospechoso

Flyzar parece haber entregado solo los documentos que le convienen a la Justicia. Los registros muestran que muchos viajes fueron realizados por un solo piloto, lo que resulta inquietante, ya que generalmente se declaran pasajeros y sus datos en los manifiestos.

Detalles Reveladores de los Vuelos

En particular, el 15 de septiembre de 2025, el helicóptero despegó de la mansión de Pilar solo con el piloto rumbo al Aeropuerto Internacional de San Fernando. La falta de documentos que certifiquen cada etapa del trayecto aumenta las dudas sobre la transparencia de las operaciones.

Las Declaraciones de los Pilotos

Los pilotos de Flyzar, Guillermo Müller y Eduardo Billordo, declararon ante un juez en enero, presentando declaraciones contradictorias. Afirmaron que no se registran pasajeros a menos que salgan de aeropuertos controlados, pero el Aeropuerto de San Fernando tiene dicha supervisión, lo que contradice su alegato.

La Dubitativa Historia de «La Celia»

Un viaje causado sorpresa fue el que tuvo como destino «La Celia», una propiedad atribuida a Alejandro Granados. A pesar de que se indicaron coordenadas en el plan de vuelo, no hay un helipuerto habilitado en esa ubicación, lo que podría indicar irregularidades en los registros de los clientes.

Nuevos Destinos y Sus Consecuencias

Los vuelos de Flyzar también se dirigieron a lugares inusuales como el helipuerto «Las Araucarias», donde no se pudieron verificar los registros de entrada y salida. Las investigaciones revelan que se pueden estar ocultando detalles críticos sobre los movimientos de la aeronave.

El Mangrullo y el Pasado Político

Volar al restaurante «El Mangrullo», un histórico ícono de la política argentina, resalta otro nivel de implicaciones. Aunque tiene un helipuerto, no está autorizado, planteando serias dudas sobre la legalidad de estos vuelos.

Un Panorama de Irregularidades

Las discrepancias documentales en Flyzar sugieren que la empresa no sólo ha fallado en cumplir requisitos legales, sino que se podrían estar ocultando hechos críticos relacionados con el tráfico de personas y el posible lavado de dinero. Las inconsistencia de los documentos y la falta de claridad en los destinos resaltan la necesidad de una investigación más profunda.