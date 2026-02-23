Tomás Etcheverry conquista el ATP de Río de Janeiro

Este domingo, el tenista platense Tomás Etcheverry hizo historia al conquistar su primer título en el ATP 500 de Río de Janeiro, tras un emocionante enfrentamiento con el chileno Alejandro Tabilo.

Con un resultado de 3-6, 7-6 y 6-4, Etcheverry se llevó la victoria en un intenso partido que duró tres horas y seis minutos. Este triunfo es un hito importante en la carrera del joven de 26 años, quien actualmente ocupa el puesto 51 en el ranking mundial.

Un Encuentro de Altura

El camino hacia el título no fue fácil. Ambos jugadores se encontraron fatigados, habiendo disputado sus semifinales en un día cargado de desafíos climáticos, incluyendo lluvias y un intenso calor que obligó a postergar los partidos. A pesar de estos obstáculos, ambos se entregaron por completo en la final.

La Sentencia de un Sueño

“Es un sueño hecho realidad. He trabajado muy duro junto a mi equipo y no puedo creer que finalmente lo haya conseguido”, expresó Etcheverry al concluir el encuentro. Su determinación fue evidente, especialmente al enfrentarse a la presión de jugar dos partidos en un solo día: “Di el ciento por ciento. Era la final, el último partido del torneo, lo di todo”, añadió.

Trayectoria hacia el Título

Para llegar a la final, Etcheverry tuvo que imponerse a varios competidores, incluyendo a su compatriota Francisco Comesaña, el lituano Vilius Gaubas, el portugués Jaime Faria y el checo Vit Kopriva, demostrando su tenacidad y habilidades en cada encuentro.

Revancha en el Torneo

Curiosamente, Etcheverry y Tabilo habían cruzado raquetas solo una semana antes durante el Argentina Open en Buenos Aires, donde el argentino se llevó el triunfo también, con un marcador de 1-6, 6-3 y 6-4.

Los Últimos Pasos

En el primer partido del día, Tabilo, ubicado en el puesto 68 del ranking, aseguró su lugar en la final al vencer al peruano Ignacio Buse con un contundente 6-3 y 6-3. Con este campeonato en mente, el chileno buscaba sumar su cuarto título en el circuito, después de haber conquistado Mallorca, Auckland y Chengdu en años anteriores.

Posteriormente, Etcheverry se enfrentó a Korpiva, superando un encuentro lleno de contratiempos, donde emergió victorioso con un apretado 4-6, 7-6 y 7-6, mostrando su resiliencia y fortaleza.