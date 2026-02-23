Zohran Mamdani Impone Prohibición de Viajes en Nueva York Ante la Tormenta de Nieve

Gran Tormenta Invernal: Nueva York Impone Prohibición de Viajes y Declara Emergencia

Con la llegada de una potente tormenta invernal, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó una prohibición de viajes en la ciudad, permitiendo solo desplazamientos de emergencia. Este alerta afecta a más de 35 millones de personas desde Maryland hasta Massachusetts.

Los residentes de la costa este se preparan para un devastador fenómeno meteorológico que podría traer más de 30 centímetros de nieve y ráfagas de viento de hasta 112 km/h, además de potenciales inundaciones costeras desde Cape Cod hasta Delaware.

Estado de Emergencia y Prohibiciones de Viaje

El alcalde Mamdani declaró un estado de emergencia el domingo, lo que permite liberar fondos adicionales para enfrentar este evento meteorológico extremo. Además, se impuso la prohibición de viajes no esenciales entre las 21:00 del domingo y el mediodía del lunes, salvo para trabajadores esenciales y situaciones de emergencia.

Día de Nieve para las Escuelas Públicas

Mamdani también anunció que las escuelas públicas tendrán un “día de nieve” completo el lunes: “No habrá clases en línea, ni aprendizaje a distancia, será un verdadero día de nieve”, comunicó en su cuenta de X.

Aviso de Tormenta y Consejos de Seguridad

Los habitantes de Nueva York, que no recibían una advertencia de tormenta de nieve desde hace casi una década, fueron instados a permanecer en sus hogares hasta que la tormenta pase. “Quedarse en casa significa estar a salvo”, enfatizó Mamdani a Fox News.

Pronósticos Adversos y Cancelaciones de Vuelos

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que el clima podría ser más severo de lo inicialmente previsto. Se pronostica una acumulación de nieve de hasta 60 centímetros en muchas áreas y podría causar condiciones de ventisca que representarían un riesgo considerable para los viajeros.

Más de 6,000 vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de EE. UU. hasta el lunes, siendo los aeropuertos JFK, LaGuardia, Newark, Filadelfia y Boston Logan los más afectados.

Preparativos y Respuesta de la Ciudad

Las autoridades de Nueva York ampliarán los esfuerzos de limpieza de nieve implementados en tormentas anteriores, incorporando equipos adicionales y utilizando tecnología para supervisar la limpieza de paradas de autobuses y rampas para peatones. Adicionalmente, han reclutado personas para ayudar con la remoción de nieve desde el domingo por la noche.

Los trabajadores de outreach también están asistiendo a personas sin hogar, llevándolas a refugios y centros de calentamiento.

Reacciones de los Residentes y Otras Declaraciones

Algunos neoyorquinos han expresado sus inquietudes, como Brandon Smith, quien mencionó que muchos trabajos siguen funcionando a pesar de las difíciles condiciones: “Es desafiante para los neoyorquinos desplazarse, ya que la mayoría de nosotros aún tiene que trabajar”, comentó.

En Nueva Jersey, el gobernador Mikie Sherrill también declaró el estado de emergencia y advirtió a los ciudadanos que se mantengan alejados de las calles. Esta es la primera vez en 30 años que todos los condados están bajo aviso de tormenta de nieve.

En Boston, la alcaldesa Michelle Wu declaró una emergencia de nieve desde las 14:00 del domingo, asegurando que las escuelas y oficinas públicas permanecerán cerradas el lunes, aludiendo a la potencial gravedad de la tormenta.