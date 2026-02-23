Crisis en el Senado: Se desintegra el interbloque peronista y el PJ alcanza su mínimo histórico

La tensión en el peronismo argentino se intensifica ante la posibilidad de una ruptura entre los senadores del bloque Convicción Federal y la conducción de Cristina Kirchner. Este lunes, una decisión clave podría cambiar el rumbo de la bancada.

La interna del peronismo atraviesa un momento decisivo, marcado por desacuerdos en torno a la reforma laboral. Este lunes, los integrantes de Convicción Federal se reunirán para determinar su futuro en el Senado. La discusión, que ya se ha agudizado por la aprobación del Presupuesto 2026, podría desencadenar una fragmentación significativa dentro del principal bloque opositor.

Ruptura inminente

La situación se ha vuelto insostenible para los senadores que se alejaron de la línea oficialista. “No hay más tiempo, lo vamos a anunciar antes de la preparatoria. La ruptura se va a producir”, afirmó uno de los legisladores, reflejando la gravedad de la situación.

Los actores del conflicto

El conflicto se ha intensificado tras la votación del Presupuesto, en la que tres de los cinco senadores de Convicción Federal apoyaron al oficialismo. Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moises estarían listos para separarse del interbloque, mientras que Fernando Salino y Fernando Rejal podrían optar por permanecer, aunque en un espacio distinto.

Impacto en el interbloque peronista

Si se concreta la salida de Andrada, Mendoza y Moises, el interbloque peronista quedaría reducido a 25 senadores, la cifra más baja desde 1983. Esta división podría dejar al bloque vulnerable y sin la capacidad de reunir el quórum necesario para la toma de decisiones.

Desavenencias y protestas

Las tensiones se han agraviado por la gestión de las comisiones en el Senado. Los senadores cercanos a Kirchner han expresado su descontento tras la asignación de espacios, al punto que muchos han decidido dejar vacíos sus asientos como forma de protesta. Esta acción ha generado un clima de desconfianza y constantes reproches entre los miembros del bloque.

Un panorama incierto para el peronismo

Las diferencias de postura entre los gobernadores también han agravado la crisis. Mientras algunos abogan por buscar alianzas con el oficialismo, otros insisten en mantener una postura crítica. Esta falta de consenso podría llevar al peronismo a un camino de incertidumbre en el plano político argentino.