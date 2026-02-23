Guillermo y su ‘aura’ ganadora: cómo hacer frente a Boca y River con pasión y estrategia

La reciente victoria de Vélez sobre River Plate ha inspirado a Guillermo Barros Schelotto a compartir una de las enseñanzas más significativas de su mentor, Carlos Bianchi: “Una victoria llama a otra victoria”. Este mantra no solo refleja su experiencia, sino que también se convierte en un llamado de atención para su equipo, que se posiciona con fuerza en el torneo Apertura.

En su diálogo posterior al gran partido, Barros Schelotto elogió el esfuerzo y la entrega de sus jugadores, destacando el desempeño del primer tiempo y la tenacidad durante el resto del encuentro. A pesar de su éxito, el entrenador subraya la importancia de mantenerse enfocados: “Ahora debemos ganar el miércoles”, advirtiendo contra cualquier relajación tras vencer a los gigantes del fútbol argentino.

El legado de Bianchi en el plantel

La presencia de Carlos Bianchi en el estadio no solo fue simbólica; su influencia es palpable en el estilo de juego que imprime Schelotto. Una de las lecciones que el Mellizo aplica es entender las emociones de los jugadores que enfrentan a sus ex-clubes. En particular, conversó con Manuel Lanzini, instándole a centrarse en su propio relato en Vélez en lugar de la carga emocional de jugar ante su antiguo equipo, River Plate.

Un Vélez ofensivo e intenso

Lo que más llena de satisfacción al técnico es el estilo de juego de Vélez, que se caracteriza por su proactividad en el campo. Barros Schelotto enfatiza la presión alta y la capacidad de adaptación a diferentes situaciones de juego, afirmando: “Todavía estamos aprendiendo a gestionar los momentos en los que no podemos atacar”.

El papel táctico y estratégico

Esta temporada, el equipo ha mostrado un esquema 4-2-3-1 que ha permitido a los laterales unirse al ataque de forma fluida. Cada acción ofensiva busca generar múltiples opciones de gol, lo que se tradujo en el notable cabezazo de Matías Pellegrini contra Boca. Además, el estreno de jóvenes talentos demuestra la mezcla perfecta entre experiencia y frescura en el plantel.

La evolución y el crecimiento de los jugadores

En Vélez, la competencia por un lugar en el equipo es feroz. Jugadores como Tobías Andrada han destacado por su versatilidad y compromiso tanto en defensa como en ataque. Esta mentalidad de trabajo en equipo refuerza el espíritu del club, donde cada futbolista, independientemente de su trayectoria, tiene la oportunidad de brillar.

Guillermo se mueve de manera astuta en la sala de prensa, evitando distractions y manteniendo la atención centrada en el rendimiento del equipo. Al asegurar que cada victoria es simplemente un paso más, el Mellizo demuestra su enfoque en el objetivo a largo plazo.

Compromiso y ambición

Vélez juega al ataque, sin perder el foco en la eficacia. Aunque esto pueda generar brechas defensivas, el entrenador prefiere un estilo protagónico que mantiene encantados a los hinchas. A medida que avanza la temporada, la mentalidad de Barros Schelotto es clara: no conformarse con el pasado, sino mirar siempre hacia adelante y buscar más éxitos.

Así, al concluir un exitoso domingo, Guillermo Barros Schelotto dejó en claro su compromiso con la visión colectiva del equipo, despidiéndose con una sonrisa y la frase de Bianchi en la mente: “chau, felicidades”.