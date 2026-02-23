China Celebra el Festival de Primavera con Danzas de León en la Gran Muralla

Del 16 al 22 de febrero, visitantes disfrutaron de una experiencia única en la Gran Muralla, iluminada por más de 1,000 linternas que crearon un ambiente encantador.

Un Viaje Nocturno entre Torres

Los recorridos nocturnos hicieron que las Torres Sur y Norte brillaran con luz propia entre las 6 y 9 de la tarde. A medida que los asistentes paseaban, fueron testigos de danzas y espectáculos que animaban la emblemática Calle Cultural de la Muralla.

Tradición y Modernidad en el Escenario

Los organizadores fusionaron rutinas tradicionales de Yanqing con ingredientes contemporáneos, incluyendo impresionantes leones robóticos y breves extractos de la Ópera de Pekín, ofreciendo un espectáculo que encantó a todos los presentes.

Una Celebración que Continúa

El emocionante programa del festival se extenderá hasta el 28 de febrero, con el objetivo de atraer a los turistas invernales. Las entradas se comercializaron a través de WeChat, permitiendo que más personas se unieran a esta experiencia inolvidable.

El Comienzo del Año Lunar

A pesar de las bajas temperaturas, una multitud se congregó para dar la bienvenida al nuevo año lunar, disfrutando de una celebración vibrante y llena de luz.