Patricia Bullrich desafía al kirchnerismo: ‘Argentina debe crecer, no derribar gobiernos’

La senadora Patricia Bullrich, líder del bloque La Libertad Avanza, criticó fuertemente al kirchnerismo a través de sus redes sociales, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la controvertida Reforma Laboral.

Este sábado, Bullrich empleó su cuenta en X para manifestar su descontento con las críticas de Unión por la Patria, señalando que el kirchnerismo «está acostumbrado a mentir» y exhortándolos a centrarse en la realidad. «Traten de hablar de la verdad y no de la ficción que se inventan», escribió, enfatizando su frustración con las lecciones de moral que, según ella, el kirchnerismo intenta impartir.

Un Llamado a la Realidad

Durante su intervención, Bullrich aseveró estar “un poco cansada de las lecciones de moral del kirchnerismo” y lanzó una dura crítica a las gestiones pasadas. «La Argentina necesita crecer y ustedes deben dejar de intentar desacreditar gobiernos», sentenció, mientras compartía un fragmento de su discurso en la Cámara Alta.

El Legado del Pasado

La senadora no escatimó en palabras al recordar que durante años el kirchnerismo tuvo la oportunidad de gobernar y, según ella, “dejaron un desastre”. “No jodan más”, insistió, haciendo énfasis en la necesidad de enfocarse en soluciones en lugar de en la política del resentimiento.

¿Qué Implica la Reforma Laboral?

La reforma, que ha desatado un intenso debate, fue considerada por algunos legisladores de la oposición como un “retroceso de 100 años” en materia de derechos laborales. Este controversial proyecto se volverá a discutir el próximo viernes en el Senado, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados.

Las Consecuencias de la Propuesta

Opositores a la reforma advierten sobre sus posibles efectos adversos en el ámbito social, destacando la reciente ola de despidos masivos en empresas como Fate. Bullrich, no obstante, defendió la iniciativa al afirmar que «pueden desaparecer empresas, pero nacen otras”, un argumento que ha generado polémica entre diferentes sectores.

Los Planes del Gobierno

Desde el oficialismo, la reforma es presentada como parte de un paquete de medidas que el presidente Javier Milei busca consolidar antes de la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo. Además de la reforma laboral, se incluyen propuestas como el Régimen Penal Juvenil y un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.